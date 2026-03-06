PGS.TS Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

(VTC News) -

Chiều 5/3, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ công bố và trao nghị quyết của hội đồng trường về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc bổ nhiệm được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quản trị đại học, thúc đẩy các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Tân Hiệu trưởng sẽ tham gia điều hành hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1964, quê Nam Định, là nhà giáo, nhà quản lý giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và quản trị. Ông bắt đầu công tác trong ngành giáo dục từ năm 1985, trải qua nhiều vị trí công tác từ giảng viên, quản lý cấp đơn vị đến lãnh đạo quản lý giáo dục tại trường đại học và tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn. (Ảnh: VJCC)

Ông từng đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng), Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

PGS.TS Bùi Anh Tuấn từng nhiều năm công tác tại Đại học Kinh tế quốc dân, đảm nhận các cương vị Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao và hợp tác quốc tế về đào tạo, Trưởng khoa quản lý đào tạo quốc tế, Trưởng phòng quản lý đào tạo và Phó hiệu trưởng.

Ông Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương giai đoạn 2015 đến 2025, dẫn dắt đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của trường. Ông được ghi nhận có đóng góp trong việc đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và khởi nghiệp cho sinh viên.

Trải qua 40 năm gắn bó với công tác giảng dạy và quản lý, PGS.TS Bùi Anh Tuấn đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ông được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, năm 2025.

Với vai trò mới tại Trường Đại học Hòa Bình, PGS.TS Bùi Anh Tuấn tham gia định hướng chiến lược phát triển của trường theo hướng đại học ứng dụng, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng các lĩnh vực đào tạo.

Trường Đại học Hòa Bình hiện đào tạo nhiều nhóm ngành như khoa học sức khỏe, công nghệ, kinh tế, luật và truyền thông, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế.