PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh tại Australia

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Trong thư viết, sự ghi nhận này không chỉ là kết quả cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của PGS Nguyễn Thành Vinh, mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, thành tựu của PGS Nguyễn Thành Vinh sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Australia, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác.

Thứ trưởng cũng trân trọng mời PGS Nguyễn Thành Vinh và gia đình tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), chương trình Xuân Quê hương năm 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” sẽ diễn ra ngày 8/2, tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ.

PGS Nguyễn Thành Vinh. (Ảnh: Đại học New South Wales)

PGS Nguyễn Thành Vinh được nhiều người biết đến với tư cách Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên (năm 2000), thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế giành huy chương bạc.

PGS Nguyễn Thành Vinh theo học ngành Hóa công nghiệp tại Đại học New South Wales từ năm 2001, sau đó lấy bằng tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia.

PGS Nguyễn Thành Vinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu độc lập năm 2013 tại Đại học Curtin (Perth).

Năm 2015, PGS Nguyễn Thành Vinh chuyển sang Đại học New South Wales với vai trò giảng viên và nghiên cứu viên; được bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2018, trở thành Phó Giáo sư vào năm 2021.