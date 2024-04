PC Hà Tĩnh nỗ lực trong công tác giảm tổn thất điện năng

Hiện nay, Điện lực Kỳ Anh đang quản lý vận hành 600.51km đường dây trung thế; 1.115km đường dây hạ thế, 654 TBA có tổng công suất là 264.564KVA. Năm 2023, tỷ lệ TTĐN thực hiện của đơn vị là 6.03%, giảm 0.4% so với cùng kỳ, giảm 0.02% so với kế hoạch giao của Công ty.

Năm 2024, Điện lực Kỳ Anh đặt mục tiêu đưa tỷ lệ TTĐN của đơn vị về dưới 5.6%, trong đó, tổn thất điện năng lưới trung thế 2.02%, giảm so với với năm 2023 là 0.26%; tổn thất lưới điện hạ thế 4.43%, giảm so với năm 2023 là 0.41%.