OWNDAYS khai trương cửa hàng mới tại Sense City Phạm Văn Đồng

(VTC News) -

Sự hiện diện của ba khách mời với phong cách và nhu cầu sử dụng kính khác nhau mang đến nhiều góc nhìn đa dạng, gần gũi về trải nghiệm mua sắm và sử dụng kính mắt OWNDAYS trong đời sống hằng ngày.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện tại sự kiện với phong cách thanh lịch và cuốn hút. Trong buổi trải nghiệm tại OWNDAYS, Nàng hậu đã thử qua nhiều mẫu gọng kính khác nhau, mỗi thiết kế đều tôn lên đường nét gương mặt một cách hài hòa, giữ trọn vẻ tinh tế. Thiên Ân cũng chia sẻ rằng các gọng kính tại OWNDAYS có chất liệu nhẹ, đeo thoải mái và phù hợp để sử dụng trong thời gian dài.

Những khoảnh khắc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trải nghiệm các thiết kế gọng kính tinh tế tại OWNDAYS, toát lên trọn vẹn vẻ thanh lịch và hiện đại.

Trong khi đó, diễn viên Trần Hiếu mang đến hình ảnh chỉn chu và điềm đạm. Anh đặc biệt quan tâm những mẫu gọng mảnh, thiết kế tối giản với tông màu trung tính, dễ kết hợp cùng trang phục hằng ngày. Trần Hiếu đánh giá cao cảm giác ôm vừa vặn, nhẹ và cân bằng trên gương mặt, những yếu tố giúp anh luôn tự tin, dù trong công việc thường nhật hay khi tham dự các sự kiện quan trọng.

Diễn viên Trần Hiếu gây ấn tượng với phong thái lịch lãm khi lựa chọn kính và trải nghiệm dịch vụ đo mắt tại OWNDAYS.

TikToker Xun Hoa xuất hiện với phong cách trẻ trung, gần gũi, mang đến nguồn năng lượng tươi mới cho không khí khai trương. Cô chia sẻ sự thích thú trước sự phong phú về kiểu dáng, từ những thiết kế basic dễ đeo hằng ngày đến các mẫu thời trang nổi bật, cho thấy OWNDAYS là điểm đến phù hợp với những bạn trẻ yêu thích khám phá và làm mới phong cách mỗi ngày.

OWNDAYS – thương hiệu kính mắt Nhật Bản đồng hành cùng phong cách sống hiện đại

OWNDAYS là thương hiệu kính mắt đến từ Nhật Bản, hiện sở hữu hàng trăm hệ thống cửa hàng trên nhiều quốc gia và hơn 20 cửa hàng tại Việt Nam ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang.

Với câu slogan “OWN your DAYS”, OWNDAYS không chỉ mang đến những thiết kế kính mắt chất lượng, mà còn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc đời sống hằng ngày, từ công việc, học tập đến những trải nghiệm cá nhân. Triết lý này được thể hiện rõ nét thông qua hệ sinh thái dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện mà thương hiệu không ngừng hoàn thiện.

Tại OWNDAYS, hành trình trải nghiệm bắt đầu từ dịch vụ đo mắt miễn phí theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Quy trình đo mắt được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, kết hợp cùng hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác cao và mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng ở mọi độ tuổi.

Song song với trải nghiệm dịch vụ, OWNDAYS duy trì triết lý “đơn giản – minh bạch – tiện lợi” thông qua hệ thống giá rõ ràng. Chỉ từ 1.580.000 VNĐ, khách hàng có thể sở hữu một chiếc kính hoàn chỉnh bao gồm gọng kính và tròng kính phẳng chiết suất cao. Cách tiếp cận này giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm, tập trung vào sự phù hợp và thoải mái khi sử dụng.

Không dừng lại ở thời điểm mua hàng, OWNDAYS tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua chính sách bảo hành toàn cầu. Mỗi sản phẩm OWNDAYS đều được bảo hành chất lượng và bảo hành tầm nhìn trong vòng 1 năm kể từ ngày mua, cùng các dịch vụ điều chỉnh gọng và vệ sinh kính miễn phí. Nhờ đó, khách hàng có thể yên tâm sử dụng kính mỗi ngày, dù đang sinh sống, làm việc hay di chuyển giữa các quốc gia có cửa hàng OWNDAYS.

Thông qua việc đầu tư đồng bộ vào dịch vụ, chính sách hậu mãi và trải nghiệm mua sắm, OWNDAYS từng bước khẳng định vai trò không chỉ là một thương hiệu kính mắt, mà còn là người bạn đồng hành giúp khách hàng tự tin “OWN your DAYS” – làm chủ nhịp sống, phong cách và tầm nhìn của chính mình.