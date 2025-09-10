Opella và Nhà thuốc An Khang hợp tác chiến lược vì sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Theo thỏa thuận chung, Opella và Nhà thuốc An Khang đảm bảo cung ứng các sản phẩm chính hãng được kiểm định rõ ràng ra thị trường, góp phần chống hàng giả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh phân phối sản phẩm, cả hai bên còn đồng hành bền vững trong nhiều hoạt động, chung sức xây dựng chuỗi điểm đến tin cậy phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn. Trong đó, Opella sẽ hỗ trợ chuyên môn và chuyên gia trong các khóa đào tạo nâng cao năng lực y tế cho đội ngũ dược sĩ của chuỗi nhà thuốc An Khang.

Opella và Nhà thuốc An Khang thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Lễ ký kết diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của hơn 20 lãnh đạo cấp cao hai bên. Trong buổi lễ, Opella nhấn mạnh cam kết chia sẻ tài nguyên cho đối tác chiến lược, cập nhật chuyên môn cho dược sĩ và cung ứng sản phẩm chất lượng quốc tế cho người tiêu dùng. Thông qua hợp tác với chuỗi nhà thuốc An Khang, Opella sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho mọi người bệnh tại Việt Nam.

Opella đang giữ vững vị thế doanh nghiệp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe, sở hữu danh mục sản phẩm chuyên biệt và lớn thứ ba thế giới trong thị trường Thuốc không kê đơn (OTC) và Vitamin - Khoáng chất - Thực phẩm bổ sung (VMS). Tiền thân là ngành hàng Chăm sóc sức khỏe thuộc tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi, Opella hiện là doanh nghiệp độc lập từ tháng 5/2025 với tầm nhìn dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng nhanh tại Việt Nam.

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia - chia sẻ:

“Thỏa thuận hợp tác chiến lược này sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm của Opella, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tư vấn của đội ngũ dược sĩ nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, phù hợp với từng cá nhân. Thông qua sự đồng hành này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng, thúc đẩy xu hướng tự chăm sóc sức khỏe và góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.”

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia.

Nhà thuốc An Khang hiện sở hữu hơn 300 cửa hàng lớn trên toàn quốc, đồng điệu với Opella về triết lý phục vụ sức khỏe cộng đồng bằng chất lượng và giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, chuỗi nhà thuốc không ngừng cải thiện dịch vụ mới như: Đặt lịch khám trực tiếp hoặc từ xa qua ứng dụng Medpro, số hóa việc nhận toa thuốc điện tử và mua thuốc trực tiếp qua VneID, mua thuốc đúng đơn – đúng giá – đúng nguồn gốc tại An Khang, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất trong 3 tháng, v.v. nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Nhà thuốc An Khang - bày tỏ kỳ vọng:

“Người tiêu dùng ngày nay không chỉ cần tiếp cận thuốc điều trị khi mắc bệnh, mà đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng ngừa từ sớm và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài. Thông qua hợp tác chiến lược với đối tác Opella, An Khang tin tưởng cả hai bên sẽ chung tay kiến tạo những giải pháp toàn diện, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tạo ra những tác động tích cực cho lĩnh vực y tế tại Việt Nam".

Về Opella Opella là doanh nghiệp toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực tự chăm sóc sức khỏe với danh mục sản phẩm chuyên biệt lớn thứ ba toàn cầu về Thuốc không kê đơn (OTC) và Vitamin - Khoáng chất - Thực phẩm bổ sung (VMS). Với sứ mệnh mang đến “Sức khỏe trong tầm tay”, bằng cách đơn giản hóa việc tự chăm sóc sức khỏe – vốn dĩ nên dễ dàng cho mọi người, Opella đang đồng hành cùng hơn 500 triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới – và con số này vẫn không ngừng tăng lên mỗi ngày. Với chứng nhận B Corp toàn cầu, Opella khẳng định cam kết đóng góp tích cực vào hành trình vì một xã hội và hành tinh khỏe mạnh hơn. Tìm hiểu thêm về Opella tại www.opella.com. Về Nhà thuốc An Khang Chuỗi nhà thuốc An Khang - thành viên của tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) là một trong những chuỗi bán lẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20 năm tận tâm phục vụ. Tiền thân là nhà thuốc Phúc An Khang được thành lập năm 2002, đến nay hệ thống đã có hơn 300 cửa hàng đạt chuẩn Thực hành thuốc tốt GPP. Tìm hiểu thêm về Nhà thuốc An Khang tại https://www.nhathuocankhang.com.