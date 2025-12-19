Onsen Fuji chính thức khởi công dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng mới tại Phú Thọ

(VTC News) -

Đây là công trình trọng điểm hưởng ứng phong trào thi đua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lễ khởi công trang trọng, thể hiện quyết tâm triển khai các dự án trọng điểm

Sáng 19/12, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Onsen Fuji tổ chức Lễ khởi công dự án Công trình căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị Tokyu Residences (tên thương mại: Tòa căn hộ Thera Home).

Lễ khởi công tòa căn hộ Thera Home đã được tổ chức trang trọng, đúng tiến độ và đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc đồng loạt khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Onsen Fuji, các đối tác chiến lược và đông đảo khách mời.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương đã phát biểu, đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị, tinh thần chủ động và trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của dự án đối với định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phát biểu trong lễ khởi công sáng ngày 19/12.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ phát biểu: “Toà căn hộ Thera Home là dự án được đầu tư bài bản, phù hợp với chiến lược khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng nóng Thanh Thủy theo hướng bền vững. Khi đi vào triển khai và vận hành, dự án sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.”

Tại buổi lễ, nghi thức bấm nút khởi công Tòa căn hộ Thera Home cùng các hạng mục thuộc Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy đã được thực hiện, chính thức đánh dấu thời khắc dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.

Đại diện Tập đoàn Onsen Fuji nhận hoa chúc mừng từ Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Tầm nhìn dài hạn của Onsen Fuji và ý nghĩa lan tỏa của dự án

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tomita Takahisa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji - khẳng định Thera Home là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển bất động sản trị liệu gắn với du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đầu tư nghiêm túc, dài hạn của doanh nghiệp tại Phú Thọ.

“Thera Home là dự án mà Onsen Fuji đã dành nhiều năm nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, quy hoạch và mô hình vận hành. Việc dự án chính thức khởi công trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và kinh tế - xã hội.”

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Onsen Fuji - tuyên bố khai mạc lễ khởi công.

Tòa căn hộ Thera Home được quy hoạch gồm 26 tầng với 926 căn hộ theo tiêu chuẩn trị liệu cao cấp thuộc Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, do Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư. Dự án được vận hành theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện với dịch vụ y tế 24/7, kết hợp khoáng nóng tự nhiên, y học hiện đại và các liệu pháp chăm sóc tinh thần.

Việc khởi công dự án không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho khu vực Thanh Thủy, mà còn góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng nóng quý giá theo hướng bài bản và bền vững, thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.

Về dài hạn, Thera Home được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong bức tranh phát triển du lịch nghỉ dưỡng trị liệu của Phú Thọ, đồng thời góp phần định hình xu hướng bất động sản sức khỏe tại Việt Nam trong giai đoạn mới.