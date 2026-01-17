Ông Trump dọa áp thuế với các nước không ủng hộ việc Mỹ kiểm soát Greenland

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ sử dụng các biện pháp thuế quan nhằm trừng phạt các quốc gia phản đối việc Mỹ sáp nhập Greenland.

Ông Trump không nêu rõ cụ thể những quốc gia nào trở thành mục tiêu song hiện tại các đồng minh châu Âu của Mỹ đang là những nước phản đối ý định của ông chủ Nhà Trắng. Mỹ hiện áp mức thuế tối đa 15% đối với hàng xuất khẩu từ Liên minh châu Âu, đối tác thương mại và nguồn nhập khẩu lớn nhất của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Tôi có thể áp thuế đối với các quốc gia nếu họ không hợp tác về Greenland, bởi vì chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh và tài chính. Tôi đã làm điều đó trước đây. Tôi gọi cho Đức, họ nói ‘không, không, chúng tôi sẽ không làm vậy’. Tôi đáp lại: ‘Được thôi, chúng tôi sẽ áp thuế 25%’. Mức đó cao hơn rất nhiều so với những gì họ từng phải trả gấp nhiều lần", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới vụ kiện liên quan đến chính sách thuế quan đang được Tòa án Tối cao xem xét. Ông cảnh báo nếu tòa án không ra phán quyết có lợi cho chính quyền thì đó sẽ là một điều đáng tiếc cho nước Mỹ.

Trong diễn biến khác, một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã tới Copenhagen để gặp các lãnh đạo của Đan Mạch và Greenland, nhằm thảo luận về các nỗ lực của ông Trump liên quan tới hòn đảo bán tự trị này.

Tuy nhiên, giới chức Greenland và Đan Mạch, cùng nhiều đồng minh chủ chốt của Mỹ, đã bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng chuyển giao quyền kiểm soát. Trong những ngày gần đây, quân đội của một số quốc gia châu Âu lớn đã tăng cường hiện diện tại Greenland.

Ông Trump gần đây liên tục nhấn mạnh rằng việc kiểm soát Greenland là cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Bắc Cực, đồng thời Washington đang thúc đẩy phát triển hệ thống phòng thủ mang tên “Vòm Vàng”.

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, dù cho biết ưu tiên các nỗ lực ngoại giao. Một phương án khác được nhắc tới là Mỹ mua Greenland, với mức giá có thể lên tới 700 tỷ USD, theo các nguồn tin trên truyền thông Mỹ.

Trong tuần này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington. Sau cuộc gặp, ông Rasmussen cho biết chưa có đột phá nào và Đan Mạch luôn giữ vững quan điểm về Greenland.