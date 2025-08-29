Ông Trump chấm dứt bảo vệ an ninh cho cựu Phó Tổng thống Harris

(VTC News) -

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, lệnh bảo vệ bà Harris có thời hạn một năm được cựu Tổng thống Joe Biden gia hạn trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2025. Thông thường, các cựu phó tổng thống thường nhận được sáu tháng bảo vệ của Cơ quan Mật vụ sau khi rời nhiệm sở.

Theo Reuters, bà Kamala Harris sẽ bắt đầu chuyến quảng bá sách tại 15 thành phố ở Mỹ vào tháng 9 tới cho cuốn hồi ký “107 Ngày”, kể lại chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn nhưng đầy căng thẳng của bà trong năm 2024.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Bà Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong 107 ngày sau khi ông Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua, chỉ vài tuần sau cuộc tranh luận bị coi là “thảm họa” trước đối thủ ông Donald Trump. Cuối cùng, bà Harris đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước Tổng thống Trump.

Một quan chức Mỹ cho biết, trong bức thư gửi bà Harris, chính quyền đã thông báo việc chấm dứt an ninh bổ sung dành cho bà, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Trả lời về vấn đề này, cố vấn cấp cao của bà Harris Kirsten Allen đã tuyên bố: “Phó tổng thống rất biết ơn Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vì tính chuyên nghiệp, sự tận tâm và cam kết không ngừng nghỉ của họ đối với vấn đề an toàn”.

Bà Harris, người từng khẳng định sẽ không tranh cử Thống đốc California vào năm 2026, cũng không loại trừ khả năng ra tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Tổng thống Donald Trump trước đó cũng chấm dứt bảo vệ an ninh liên bang cho một số cá nhân, trong đó có những người chỉ trích ông như cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton. Hồi tháng 3, ông cũng rút lại bảo vệ đối với các con của ông Biden là Hunter Biden và Ashley Biden.