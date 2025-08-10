Ông Phạm Thanh Liêm được chỉ định làm Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa

Sáng 10/8, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa quyết nghị chỉ định ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, giữ chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, được chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Treo cờ Tổ quốc ở Trường Sa. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Từ ngày 1/7, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa.

Đặc khu Trường Sa được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn. Đặc khu nằm ở phía Nam Biển Đông, cách bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 480km, đây là vùng đảo có vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, diện mạo Trường Sa đã khang trang, vững chãi hơn từng ngày. Không chỉ là "pháo đài thép" giữa Biển Đông, Trường Sa còn là một đơn vị hành chính phát triển về mọi mặt, gắn liền với sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.