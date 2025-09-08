Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch TP Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 8/9, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Triết đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn (SN 1970, quê Nghệ An) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Phạm Đức Ấn nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, trải qua các vị trí lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB), Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tháng 12/2024, ông Phạm Đức Ấn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 6/9/2025, tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.