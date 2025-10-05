Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

(VTC News) -

Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

4 Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định gồm các ông: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974 (quê Thanh Hóa) từng giữ chức Phó Trưởng ban - Ban thời sự và Trưởng ban - Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11/11/2019, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 18/8/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10/2020, ông Lê Ngọc Quang được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 11/2020, ông Lê Ngọc Quang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ 1/4/2021.

Sáng 31/10/2024, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Lê Ngọc Quang tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị (mới).