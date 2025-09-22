Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

(VTC News) -

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1831 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18/9, ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ này.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, từng là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyên từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên.

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ).

Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ngày 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Nam có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân.