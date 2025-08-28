'Ông hoàng tỷ view' Psy bị điều tra: Đổi đời nhờ 1 bản hit, đời tư nhiều bê bối

(VTC News) -

Psy (tên thật Park Jae Sang) sinh năm 1977, vốn là nghệ sĩ độc, lạ và cá tính của làng nhạc trẻ xứ Hàn. Psy ra mắt làng nhạc Hàn Quốc năm 2001 với album rap đầu tay From the Psycho World, nhưng sản phẩm bị chỉ trích vì nội dung nhạy cảm. Sau đó, anh tiếp tục được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010).

Nam ca sĩ xứ Hàn tự nhận mình là kẻ lập dị, kẻ tâm thần trong âm nhạc. Và thực sự, chính sự khác biệt trong phong cách biểu diễn, chơi nhạc giúp Psy trở nên thành công.

Năm 2012, giọng ca xứ Hàn trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu nhờ bản hit Gangnam Style. Ca khúc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem.

Điệu nhảy ngựa của "Gangnam style" từng khuynh đảo thế giới.

Gangnam Style đã đưa tên tuổi của Psy lan rộng khắp thế giới. Sự nổi tiếng mang đến cho nam ca sĩ cơ hội đứng cùng sân khấu với "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna trong buổi hòa nhạc tại New York, biểu diễn trước Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, và cùng hơn 20.000 khán giả cuồng nhiệt ở chân tháp Eiffel (Paris, Pháp) hòa mình trong điệu nhảy tập thể Gangnam Style.

Ca khúc Gangnam Style không chỉ ghi dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop lọt top 20 bảng xếp hạng Billboard, mà còn mở đường cho làn sóng Hallyu lan rộng hơn bao giờ hết. Anh từng nằm trong top 10 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố.

Tuy nhiên, thành công của Gangnam Style cũng vô hình trung khiến Psy gặp sức ép phải tạo ra một "cơn sốt" mới. Nam ca sĩ cho biết đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Anh chia sẻ mọi thứ trở nên nặng nề và khó khăn hơn trước sức ép phải ra mắt một ca khúc gây sốt tương tự.

Cuộc đời Psy bước sang trang mới nhờ ca khúc "Gangnam Style".

Kể từ sau thành công vang dội của Gangnam Style, Psy cho ra mắt 3 album. Album mới nhất của Psy được trình làng vào năm 2022 có tên Psy 9th. Tuy nhiên các sản phẩm của anh đều không tạo được cơn sốt.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Psy thẳng thắn thừa nhận: “Gangnam Style là đỉnh cao nhưng cũng là vực sâu. Đi đến đâu, khán giả cũng chỉ yêu cầu tôi biểu diễn ca khúc này”.

Những năm qua, Psy dần mất chỗ đứng khi thị trường K-Pop liên tục thay đổi với sự xuất hiện của thế hệ thần tượng mới.

Tuy vậy, anh vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong nước thông qua các concert thường niên và thành lập công ty giải trí riêng mang tên P NATION vào năm 2019. Hiện anh tập trung vào việc bồi dưỡng thế hệ tài năng K-Pop tiếp theo với tư cách là giám đốc âm nhạc.

Psy không ít lần vướng ồn ào về đời tư.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, đời tư của Psy cũng bê bối không kém. Năm 2001, khi vừa ra mắt với vai trò ca sĩ, nam ca sĩ đã bị bắt vì tàng trữ ma túy. Dù được tại ngoại sau khi nộp phạt nhưng đối với nền giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc, hình tượng người nghệ sĩ như vậy rất khó chấp nhận.

Đáng chú ý, Psy là người nổi tiếng hiếm hoi phải đi nghĩa vụ quân sự đến 4 năm vì bị phanh phui việc lén lút đi diễn kiếm tiền và không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ. Ngoài ra, anh vướng vào một số rắc rối về pháp luật khi tham gia các cuộc đình công lớn.

Nói về sự nổi tiếng của mình năm 2012, Psy từng thú nhận, không thể ngờ có ngày anh trở thành hiện tượng toàn cầu: “Xã hội Hàn Quốc luôn đòi hỏi cao về mặt đạo đức đối với một số vấn đề như trên. Tôi đã 3 lần trải qua rắc rối lớn. Với các ca sĩ khác khi rơi vào tình huống này thường không thể quay trở lại”.

Ngày 27/8, Psy tiếp tục bị khởi tố vì tình nghi nhận đơn thuốc hướng thần từ bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc) mà không qua thăm khám trực tiếp. Được biết, Sở Cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh khởi tố và bắt giữ nam ca sĩ với cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022, mà không trải qua quá trình khám bệnh trực tiếp. Psy cũng không trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc mà để người quản lý thay mặt.

Công ty quản lý P NATION sau đó xác nhận Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và có sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, việc để quản lý thay mặt đến lấy thuốc là sai phạm, và phía công ty đã gửi lời xin lỗi công chúng, đồng thời phủ nhận thông tin sử dụng danh tính người khác để lấy đơn thuốc.

Bác sĩ điều trị cho Psy cũng đang bị điều tra nhưng phủ nhận cáo buộc kê đơn trái phép, cho rằng đây là hình thức “điều trị từ xa”. Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Hàn Quốc.