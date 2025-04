'Ông hoàng phòng vé' Thái Hoà: Nhận lời đóng 'Địa đạo' vì vợ kém 11 tuổi

(VTC News) -

Thái Hòa là một trong những tên tuổi bảo chứng cho thành công của điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai, từ hài hước duyên dáng đến chính kịch sâu sắc. Anh được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" nhờ hàng loạt tác phẩm đạt doanh thu kỷ lục.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống riêng tư của Thái Hoà, đặc biệt là cuộc hôn nhân kín tiếng với người vợ trẻ kém 10 tuổi, cũng luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Vai diễn nặng ký trong ''Địa đạo''

Sinh năm 1974 tại TP.HCM, Thái Hòa đã khẳng định vị thế "vua phòng vé", "diễn viên triệu đô" qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ,... Năm 2020, anh tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng, một tác phẩm lọt top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 175 tỷ đồng.

Năm 2021, anh còn được yêu thích qua series truyền hình Cây táo nở hoa. Không chỉ diễn xuất, Thái Hòa còn là biên kịch tài năng của hai dự án điện ảnh thành công là Người vợ ma và Quả tim máu. Sức hút đặc biệt từ những bộ phim có sự tham gia của Thái Hòa đến từ kịch bản hấp dẫn và lối diễn xuất tự nhiên, hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc.

Thái Hoà đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong dự án điện ảnh Địa Đạo, một tác phẩm được đầu tư công phu nhằm tái hiện cuộc sống và tinh thần chiến đấu của người dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Tạo hình của Thái Hoà trong phim "Địa đạo".

Trong phim, Thái Hòa hóa thân thành Bảy Theo, đội trưởng nhóm du kích 21 người, có nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cho nhóm thông tin tình báo chiến lược. Tuy nhiên, những cuộc liên lạc của họ bị quân địch phát hiện, đẩy các chiến sĩ du kích vào tình thế nguy hiểm, phải đối mặt với nhiều trận càn quét ác liệt.

Thái Hòa tiết lộ rằng ban đầu anh đã từ chối lời mời của đoàn phim do lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, người vợ của anh - chị Hồng Thu - sau khi đọc kịch bản đã rất xúc động trước câu chuyện về những người lính thời chiến và thuyết phục anh tham gia. "Ông ngoại vợ tôi là một lão thành cách mạng, từng tham gia chiến đấu ở Củ Chi. Có một số chi tiết trong phim rất giống với hồi ký của ông về những năm tháng ấy", Thái Hòa chia sẻ.

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Thái Hòa đã dành nhiều tháng tập luyện thể lực, cố gắng giảm cân, học cách sử dụng súng và đạn thật. Anh chia sẻ, trong thời gian chuẩn bị cho vai diễn, mỗi ngày anh chỉ ăn một bữa vào buổi tối, còn lại dành thời gian đến phòng tập, nghiên cứu nhân vật và học kịch bản.

Thái Hoà tiết lộ bà xã chính là lý do anh nhận tham gia bộ phim "Địa đạo".

"Khi đóng phim, tôi không nghĩ mình đang diễn, mà quên bản thân mình đi để nhân vật 'chiếm' lấy mình. Tôi không rõ mình sụt bao nhiêu ký nhưng giảm cân khá nhiều. Trong 2 tháng liền, mỗi ngày tôi chỉ ăn một cữ. Tuy nhiên việc nhịn ăn cũng không quá cực nhọc, không ăn thì mình uống nước bù. Ngày xưa thời sinh viên tôi đói khổ nên quen rồi", Thái Hòa thổ lộ.

Ở tuổi ngoài 50, Thái Hòa cho biết anh không còn quá quan trọng danh hiệu "ông hoàng phòng vé" mà chỉ mong muốn những tác phẩm mình tham gia có thể tạo được sự đồng cảm và chạm đến cảm xúc của người xem.

Với Địa đạo anh kỳ vọng bộ phim sẽ tái hiện được những gian khổ của thời chiến, giúp khán giả hiểu rõ hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Cuộc hôn nhân kín tiếng với vợ trẻ kém 11 tuổi

Đằng sau thành công của "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa là sự đồng hành và ủng hộ từ bà xã Hồng Thu. Cả hai quen nhau trên mạng xã hội từ năm 2007 và kết hôn vào năm 2012. Bà xã của Thái Hoà tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế. Từ khi nên duyên vợ chồng, Hồng Thu chính là hậu phương vững chắc để Thái Hòa toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất.

Dù bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hồng Thu còn có những tác động tích cực đến sự hòa nhập của Thái Hòa với đồng nghiệp. Anh chia sẻ hài hước rằng bà xã còn thân thiết với các diễn viên trong phim hơn cả anh, giúp anh thay đổi cách nhìn nhận và cảm thấy mọi người xung quanh đều đáng yêu hơn.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Thái Hoà kết hôn với bà xã Hồng Thu vào năm 2012.

Những lúc rảnh rỗi, Hồng Thu thường đến phim trường Địa đạo thăm chồng và các đồng nghiệp, động viên anh tập trung vào vai diễn mà không cần lo lắng về chuyện gia đình. Thái Hòa tự hào tiết lộ bà xã là người đảm đang, quán xuyến mọi việc nhà cửa, thậm chí có thể tự mình giải quyết những sự cố nhỏ như thay ống nước hay sửa chữa đồ đạc khi anh vắng nhà.

Nam diễn viên thừa nhận mình may mắn khi cưới được một người vợ đảm đang, khéo vun vén tổ ấm và cả hai chưa bao giờ gây gổ, to tiếng với nhau vì quá thấu hiểu đối phương. Anh dí dỏm kể rằng trong nhà, nếu có gì sai thì chắc chắn là do anh, còn bà xã thì luôn đúng.

Hồng Thu không chỉ là người bạn đời mà còn là người bạn tri kỷ, luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc và giúp Thái Hòa vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, từ những lúc mất phương hướng đến những vai diễn nặng tâm lý như trong Cây táo nở hoa. Vì thế anh luôn tin tưởng giao toàn bộ cát-xê cho vợ quản lý.

Bà xã Hồng Thu là hậu phương vững chắc của nam diễn viên.

Thái Hoà không ngần ngại bày tỏ sự biết ơn đối với Hồng Thu vì sự đồng hành, chia sẻ áp lực công việc và những lời nhận xét chân thành về các vai diễn của anh. Anh cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời thấu hiểu và luôn tạo điều kiện để anh tập trung cho nghệ thuật.

Nói về bà xã, Thái Hòa từng chia sẻ: "Tôi may mắn vì có người bạn đời bên cạnh đồng hành, chia sẻ áp lực công việc. Những vai diễn, kịch bản của tôi cô ấy đều là người đầu tiên xem và cho những lời nhận xét chân tình. Sống trong nghề lâu nên tôi thích nghe ý kiến từ người ngoài nghề hơn là đồng nghiệp. Bà xã cũng luôn chu toàn mọi việc để tôi toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật. Không dễ gì để một người vợ thấu hiểu công việc cho chồng như thế".