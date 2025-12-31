Ông Dương Trung Ý làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

(VTC News) -

Chiều 31/12, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ông Dương Trung Ý cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Dương Trung Ý. (Ảnh: Phạm Hải)

Tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ông Dương Trung Ý từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; Phó Giám đốc Học viện.

Trước đó, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.