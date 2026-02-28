Oman: Thỏa thuận với Iran đã 'trong tầm tay' trước đòn không kích của Mỹ-Israel

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” của CBS ngày 27/2, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói rằng các bên đã vượt qua những trở ngại chính trong vòng đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran. “Một thỏa thuận hòa bình đang ở trong tầm tay nếu chúng ta tạo không gian cần thiết cho ngoại giao”, ông nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner (trái) tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Oman)

Theo ông Albusaidi, nếu mục tiêu cuối cùng là bảo đảm Iran vĩnh viễn không thể sở hữu bom hạt nhân thì các cuộc đàm phán đã đạt được bước đột phá quan trọng.

“Tôi cho rằng chúng ta đã giải quyết được vấn đề này thông qua các cuộc thương lượng bằng việc đồng ý về một bước tiến rất quan trọng, điều chưa từng đạt được trước đây. Thành tựu quan trọng nhất là thỏa thuận rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vật liệu hạt nhân có thể tạo ra bom”, ông nói.

Ngoại trưởng Oman cho biết Iran đã đồng ý không tích trữ lượng vật liệu hạt nhân dư thừa có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí. Theo ông, nhượng bộ này thậm chí còn vượt ra ngoài các giới hạn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đạt được dưới thời Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama.

“Đây là điều mà truyền thông ít đề cập và tôi muốn nêu rõ với tư cách là một bên trung gian”, ông nói, đồng thời cho biết sẽ không có việc tích lũy hay dự trữ vật liệu hạt nhân, và toàn bộ quá trình sẽ được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác minh đầy đủ.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông “không hài lòng” với tiến trình đàm phán, cho rằng Iran “không sẵn sàng đáp ứng những điều chúng tôi cần”.

Oman từ nhiều năm nay đóng vai trò là kênh trung gian ngoại giao giữa Washington và Tehran. Nước này đã làm trung gian cho 3 vòng đàm phán giữa hai bên, và ông Albusaidi bày tỏ lạc quan sau vòng thương lượng gần nhất diễn ra hôm 26/2.