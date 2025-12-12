Ocean City đón sóng hạ tầng, định hình chuẩn sống phồn vinh trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Khu Đông thăng hạng thành “vành đai phồn vinh” của miền Bắc

Sự cất cánh của hạ tầng đang mở ra kỷ nguyên tăng trưởng chưa từng có cho phía Đông Hà Nội. Những công trình giao thông trọng yếu liên tiếp hoàn thiện và được khởi công đang làm thay đổi căn bản cấu trúc đô thị, đưa khu Đông lên vị thế một “vành đai phồn vinh” của miền Bắc.

Cầu Vĩnh Tuy 2 và nút giao Cổ Linh đi vào vận hành đã ngay lập tức rút ngắn khoảng cách với nội đô, giúp cư dân chỉ cần một nhịp qua sông để chạm đến nhịp sống sôi động của trung tâm.

Cùng với đó, loạt siêu dự án như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo hay tuyến Văn Giang - Hưng Yên, cảng hàng không quốc tế Gia Bình… đang từng bước tái định hình toàn bộ cấu trúc không gian đô thị.

Khi những nút thắt di chuyển được tháo gỡ, phía Đông không còn giữ vai trò “chia lửa” cho nội đô quá tải, mà thực sự trở thành cực tăng trưởng mới, nơi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, quyết liệt và giàu sức bật.

Hạ tầng là động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự thăng hạng của khu Đông (Ảnh phối cảnh cầu Ngọc Hồi)

Song song với hạ tầng giao thông, hàng loạt thiết chế giáo dục, thể thao, thương mại và dịch vụ quy mô quốc gia và quốc tế đang đồng loạt hiện diện tại khu vực. Sân vận động PVF 60.000 chỗ, khu sân golf và nghỉ dưỡng Trump International đang được khẩn trương triển khai; khu đô thị thể thao Olympic chuẩn bị khởi công vào ngày 19/12 tới…

Đây sẽ là những lực kéo bền vững, đưa dòng chuyên gia, lao động chất lượng cao và kinh tế dịch vụ đổ về khu Đông mỗi ngày.

Theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, tín hiệu dịch chuyển của nhà đầu tư sang phía Đông đã rõ rệt từ năm 2025, đến từ cả nhu cầu ở thực, tích sản lẫn đầu tư cho thuê.

Sự bùng nổ hạ tầng giúp phía Đông chứng minh lợi thế kết nối đa khu vực, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho dịch vụ lưu trú, thương mại, du lịch… đồng thời tạo nhu cầu lớn về nhà ở, cho thuê và kinh doanh, đặc biệt là tại các dự án có vị trí thuận lợi, quy hoạch bài bản và tiện ích hiện đại.

Khi hạ tầng giao thông trở thành bệ phóng, còn các thiết chế “vạn tỷ” là lực kéo, phía Đông Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ bước vào thời kỳ vàng son. Lúc này, giá trị gia tăng của bất động sản không còn nằm ở đất đơn thuần mà đến từ cả một hệ sinh thái phát triển đồng bộ.

Ocean City dẫn dắt chuẩn sống phồn vinh kỷ nguyên mới

Trong bức tranh tăng trưởng ấy, Ocean City chính là điểm hội tụ của mọi tuyến hạ tầng chiến lược. Đại đô thị biển không chỉ đón nhận trực tiếp nguồn lực hạ tầng đang dồn dập hoàn thiện, mà còn tiên phong kiến tạo phong cách sống của thế hệ cư dân tinh hoa.

Từ Ocean City, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm Thủ đô và các khu vực động lực kinh tế xung quanh nhờ hệ hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản. Việc di chuyển thuận tiện mang đến lợi ích rõ rệt trong sinh hoạt, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh và học tập - những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị một đại đô thị hiện đại.

Giới tinh hoa đã có thể hiện thực hóa giấc mơ “ở phố - sống biển’ tại Ocean City

Quan trọng hơn, Ocean City mở ra một phong cách sống hoàn toàn mới: sống giữa lòng thành phố, nhưng tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng như ở một bờ biển nhiệt đới. Hồ nước mặn Crystal Lagoon, biển tạo sóng công nghệ quốc tế, dải cát trắng và những kênh đào xanh mát đã biến nơi đây thành một “thành phố biển hồ” đúng nghĩa.

Đó là nơi cư dân có thể chạy bộ dưới hàng dừa, chèo kayak mỗi buổi chiều, dạo bước bên bờ biển để đón hoàng hôn. Những trải nghiệm mà trước đây chỉ có trong những chuyến đi xa nay đã trở thành nhịp sống thường nhật.

Bên cạnh cảnh quan, Ocean City kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập chuẩn vận hành mới cho các đại đô thị Việt Nam.

Bộ đôi công viên giải trí VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park cùng các tâm điểm giao thương, du lịch sầm uất như Grand World, Little Hong Kong… thu hút lượng lớn khách tham quan, mua sắm.

Hệ thống dịch vụ “all-in-one” gồm trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall và gần 200 tiện ích nội khu mang đến một môi trường sống đủ đầy, tiện nghi, hiện đại như các đô thị hàng đầu trong khu vực. Mỗi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến giải trí của cư dân đều được đáp ứng ngay trong vài bước chân.

Không khí tấp nập tại TTTM Vincom Mega Mall Ocean City

Hơn hết, sức hấp dẫn của Ocean City được bồi đắp mạnh mẽ từ chất lượng cộng đồng hơn 90.000 cư dân đa dạng quốc tịch, là các chuyên gia, doanh nhân và gia đình trẻ thành đạt.

Họ đến với Ocean City không chỉ để an cư, mà để định hình phong cách sống, để con trẻ tiếp cận hệ giáo dục tốt nhất, để mỗi khoảnh khắc trong ngày trở nên đáng giá. Sự đồng điệu trong văn hóa sống ấy chính là nền tảng tạo nên một cộng đồng tinh hoa - yếu tố cốt lõi của một đô thị phồn vinh.

Với sự cộng hưởng của hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và cộng đồng, Ocean City trở thành minh chứng điển hình cho một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ: năng động hơn, hiện đại hơn và đáng sống hơn. Đây không chỉ là điểm đến của dòng vốn đầu tư thông minh, mà còn là nơi những cư dân tiên phong lựa chọn để định hình chuẩn sống phồn thịnh của kỷ nguyên mới.