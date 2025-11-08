Ocean City 'bùng nổ' trước giờ G: Fan Việt và quốc tế cuồng nhiệt đổ về

(VTC News) -

Chỉ còn vài tiếng trước giờ concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank chính thức lên đèn, 8Wonder Ocean City đang trở thành tâm điểm sôi động nhất Hà Nội. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, khắp nơi đều tràn ngập sắc màu, tiếng cười cùng sự háo hức của hàng chục ngàn fan sẵn sàng “cháy” hết mình cho đêm nhạc lịch sử.

Ngay từ sáng sớm, Ocean City đã tràn ngập không khí hội hè, dòng người đổ về không ngớt, banner, lightstick rực rỡ phủ kín mọi góc phố, ai cũng háo hức trước giờ concert lịch sử của G-DRAGON.

Những nhóm người hâm mộ trong đồng phục fanclub, áo nhóm, banner, lightstick, nón mũ đủ sắc màu tấp nập xếp hàng ngay ngắn từ cổng vào, sảnh trung tâm thương mại cho đến các khu quảng trường, sẵn sàng chờ tới lượt check-in, đổi vòng tay và nhận vé. Dòng người nối dài, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đầu tiên của ngày hội âm nhạc hiếm có.

Khoảng 9h, khu vực bán merchandise bắt đầu mở cửa. Hàng dài người xếp hàng trước các quầy, ai cũng kiên nhẫn mong mua được những vật phẩm chính thức từ ban tổ chức: áo thun, lightstick, dây đeo, poster, sticker, huy hiệu…

Ai cũng tranh thủ thử áo, check phụ kiện, tranh phần quà đặc biệt hoặc khoe thành quả với hội bạn đi cùng. Không khí rộn ràng như một “chợ phiên” của fan, nơi mỗi món đồ đều trở thành kỷ niệm khó quên.

Không chỉ có fan Việt, Ocean City hôm nay còn đón lượng lớn khách quốc tế. Từ Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản… nhiều nhóm bạn quốc tế mang theo cờ, băng rôn, vali và những outfit cực chất đã xuất hiện khắp mọi ngóc ngách.

Có người lần đầu tới Việt Nam, tranh thủ thưởng thức ẩm thực địa phương, hỏi thăm về những điểm ăn uống ngon hay điểm vui chơi nổi bật ngay tại Ocean City, càng làm bầu không khí thêm phần đa dạng, màu sắc.

Dòng người mỗi lúc một đông, các hàng ghế, lối đi, khu vui chơi, trung tâm thương mại, nhà hàng đều tấp nập fan tới trải nghiệm, nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho đêm bùng nổ. Fan tranh thủ chọn góc đẹp check-in, khoe vòng tay, chụp hình với mô hình concert và những background đặc trưng của Ocean City.

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in và nhận vòng tay, rất nhiều fan nhanh chóng khám phá từng ngóc ngách của Ocean City. Một nhóm bạn trẻ hào hứng trải nghiệm chèo thuyền Gondola trên sông Venice, tận hưởng cảm giác trôi giữa làn nước xanh mướt và phông nền các căn nhà mang màu sắc châu Âu cổ kính. Nhiều nhóm khác chọn tạo dáng check-in trên cây cầu lãng mạn bắc qua dòng sông, ghi lại những bức hình phong cách Ý đúng điệu.

Không khí càng thêm nhộn nhịp tại quảng trường trung tâm với tháp đồng hồ sừng sững, nơi từng nhóm bạn “săn” những góc máy ấn tượng, ghi lại khoảnh khắc “không lẫn vào đâu được” giữa biển người.

Những bạn mê cổ tích lại tìm tới carousel rực rỡ sắc màu, tạo dáng trước vòng quay ngựa gỗ như lạc bước vào xứ sở thần tiên. Một số fan lại kéo nhau tới khu phố Trung Hoa rực rỡ đèn lồng đỏ, vui vẻ chụp ảnh bên cổng chào nổi bật giữa lòng Ocean City.

Không chỉ vậy, các quán cà phê view đẹp, tiệm bánh kiểu Pháp hay các nhà hàng Á – Âu cũng tấp nập fan tranh thủ “nạp năng lượng”, thưởng thức đồ uống mát lạnh, trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và kết bạn mới. Có bạn lại hào hứng khoe bộ ảnh cùng thuyền Gondola, có bạn mê mẩn thử các góc sống ảo trên đại lộ Ánh Sáng, mọi trải nghiệm đều trở thành kỷ niệm đặc biệt cho một ngày hội âm nhạc khó quên.

Không khí sôi động, nhộn nhịp phủ khắp Ocean City từ sáng sớm, mỗi khu vực đều có câu chuyện, trải nghiệm và cảm xúc riêng của từng nhóm fan tạo nên một ngày hội lớn thực thụ trước đêm concert. Những niềm vui, háo hức, tự hào cùng sự kết nối của hàng chục nghìn người đã biến Ocean City trở thành tâm điểm không thể bỏ lỡ, nơi mọi cảm xúc đều thăng hoa bất tận.