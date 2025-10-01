(VTC News) -

Nhiều người băn khoăn nước mắm có hạn sử dụng hay không. Câu trả lời là có. Một câu hỏi nữa được đặt ra là vậy khi hết hạn sử dụng, chúng ta nên vứt bỏ hay tiếp tục dùng để chấm, ướp, nấu nướng món ăn?

Nước mắm hết hạn dùng được không?

Câu trả lời là có thể, nhưng phải dựa vào cảm quan và điều kiện bảo quản. Việc dùng nước mắm quá hạn không nhất thiết gây hại, nhưng chỉ an toàn khi được bảo quản đúng cách, không có dấu hiệu hư hỏng về màu, mùi, vị và chưa mở nắp hoặc mở không quá lâu.

Nước mắm truyền thống có độ đạm cao, độ mặn lớn nên rất khó bị vi sinh vật gây hại xâm nhập. Nếu bảo quản tốt, sản phẩm hoàn toàn có thể sử dụng thêm một thời gian sau khi hết hạn ghi trên nhãn.

Nước mắm hết hạn sử dụng vẫn có thể dùng trong những trường hợp sau:

Nước mắm hết hạn dùng được không? (Ảnh: Collected)

- Mùi vị không thay đổi, không có mùi chua, hôi, hay bất thường.

- Màu sắc chuyển sậm nhẹ nhưng không vẩn đục bất thường.

- Không có hiện tượng nổi váng, mốc, bọt khí hay lắng cặn bất thường.

- Chưa mở nắp hoặc mở không quá lâu.

Một số loại nước mắm có thể xuất hiện cặn đạm hoặc tinh thể muối kết tủa dưới đáy chai sau thời gian dài. Đây là hiện tượng tự nhiên, không gây hại, và không phải dấu hiệu sản phẩm bị hư.

Nước mắm truyền thống lên men tự nhiên có thể có màu sậm hơn theo thời gian do phản ứng oxy hóa, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng nếu mùi vị vẫn tốt.

Khi nào không nên dùng nước mắm đã hết hạn?

- Có mùi lạ, hôi hoặc chua: Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước mắm đã bị biến chất, có thể do vi khuẩn hoặc nấm men xâm nhập khi bảo quản sai cách.

- Nổi váng, mốc hoặc bọt: Những dấu hiệu này cho thấy nước mắm đã bị nhiễm khuẩn, tuyệt đối không nên dùng.

Nước mắm hết hạn sử dụng có thể dùng nếu hương vị chưa thay đổi? (Ảnh: Pupswithchopsticks)

- Đã mở nắp quá lâu: Nước mắm sau khi mở nắp nên dùng trong vòng 6–12 tháng. Quá thời gian này, hương vị và chất lượng sẽ giảm sút đáng kể, dễ nhiễm tạp khuẩn từ môi trường bên ngoài.

Dù có độ mặn cao, nước mắm vẫn có thể bị biến chất nếu bảo quản sai cách hoặc đã mở nắp quá lâu. Người tiêu dùng nên ngừng sử dụng nước mắm nếu phát hiện các dấu hiệu sau: Mùi vị thay đổi rõ rệt, xuất hiện váng mốc, bọt trắng, bọt khí bất thường, màu đen đục, không còn trong như bình thường, có dấu hiệu sủi bọt khi lắc – cho thấy có thể xảy ra lên men phụ.

Một số người tiếc rẻ, nghĩ rằng nước mắm biến chất vẫn có thể dùng để kho cá, rim thịt hoặc làm nước chấm loãng. Tuy nhiên, điều này là không nên, những sản phẩm không đảm bảo chất lượng không nên sử dụng cho mục đích ăn uống. Nếu muốn tận dụng, bạn có thể dùng cho mục đích khác như làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.