Nữ sinh lớp 12 ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi đi chơi ở siêu thị Big C

(VTC News) -

Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007), học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, được trình báo mất tích nhiều ngày qua.

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. mất tích bí ẩn

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, mẹ của M.), khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh chia sẻ.

Hiện Công an phường Vinh Lộc và gia đình đang tiếp tục phối hợp truy tìm tung tích nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M.