Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên thừa nhận đây là nhân vật khó, không chỉ vì đề tài nặng nề mà còn bởi tâm lý phức tạp. Theo nữ diễn viên, thách thức lớn nhất là làm sao để nhân vật đủ chân thực, không bị kịch hóa hay rơi vào lối mòn phản diện quen thuộc.