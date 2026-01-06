  • Bình luận

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Thanh Tùng06/01/2026 11:57:40 +07:00
06/01/2026 11:57:40 +07:00
(VTC News) -

Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.

Phim điện ảnh "Thiên đường máu" là dự án đang nhận nhiều quan tâm tại phòng vé Việt. Sau một tuần công chiếu, phim vượt mốc hơn 66 tỷ đồng, được dự đoán sẽ là phim Việt chạm mốc trăm tỷ đầu tiên trong năm 2026.

Là bộ phim khai thác vấn nạn lừa đảo gây nhức nhối, vì vậy dàn diễn viên phản diện chiếm số đông. Đáng chú ý chính là nhân vật Mỹ do diễn viên Thanh Hương đảm nhận.

Trong phim, Thanh Hương đảm nhận vai nữ phản diện khét tiếng trong đường dây lừa đảo. Nhân vật không cần gào thét hay dùng bạo lực quá đà, mà đáng sợ ở sự điềm tĩnh, lạnh lùng và những quyết định được đưa ra với vẻ dửng dưng đến rợn người.

Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên thừa nhận đây là nhân vật khó, không chỉ vì đề tài nặng nề mà còn bởi tâm lý phức tạp. Theo nữ diễn viên, thách thức lớn nhất là làm sao để nhân vật đủ chân thực, không bị kịch hóa hay rơi vào lối mòn phản diện quen thuộc.

Thanh Hương nói việc lựa chọn vai diễn mang màu sắc khác biệt trong "Thiên đường máu" đồng nghĩa với việc chấp nhận rời xa vùng an toàn mà cô tạo dựng suốt nhiều năm.

Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương. Ít ai biết trước khi đi đóng phim, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và đoạt danh hiệu Á hậu 2 khi chỉ mới 17 tuổi.

Sau vai diễn thành công trong "Người phán xử" (năm 2017), Thanh Hương trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của VTV. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình đình đám.

Khác với vẻ gai góc trong "Thiên đường máu", Thanh Hương ngoài đời rất gợi cảm, nữ tính. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh quyến rũ.

Trải qua đổ vỡ hôn nhân, diễn viên nói mình biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Thanh Hương không bao giờ nuối tiếc, hối hận về những điều đã làm trong cuộc đời mình.

Nữ diễn viên nhận mình là người tích cực, có mục tiêu, mục đích rõ ràng nên không bao giờ cảm thấy quá sầu thảm vì những thứ xung quanh.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn ở mảng truyền hình, vai diễn trong "Thiên đường máu" giúp Thanh Hương ghi điểm ở mảng điện ảnh.

Thanh Hương từng nói, cô chưa phải người xuất sắc nhất song vẫn được trao rất nhiều cơ hội. Vì thế, cô luôn cố gắng để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật.

vtcnews.vn