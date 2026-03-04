Nụ cười tân binh ngày nhập ngũ

Lễ giao nhận quân tại tỉnh Gia Lai

Giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc và tiếng trống hội rộn rã, hình ảnh những chàng trai mười tám, đôi mươi trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, đội mũ vây sao sáng rực, đã tạo nên một bức tranh nhiệt huyết, tươi trẻ.

Dù có những giây phút chia tay bịn rịn, nhưng nụ cười rạng rỡ của thanh niên mang đến không khí phấn khởi, gửi gắm niềm tin vào một chặng đường mới trưởng thành.

Lôi cuốn hơn cả chính là tinh thần lạc quan toát ra từ những gương mặt mười tám, đôi mươi.

Những nụ cười thay lời khẳng định: "Con đã lớn, con đã sẵn sàng bảo vệ những gì thân yêu nhất".

Nụ cười của sự trưởng thành, để bố yên tâm và để chứng minh rằng đôi vai trẻ đã đủ sức gánh vác trọng trách với non sông.

Tân binh Hồ Văn Tiên chia sẻ, "Lên đường nhập ngũ là một cơ hội tốt em để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, kỷ luật. Tự hào hơn là cống hiến một phần công sức, trách nhiệm nhỏ bé để bảo vệ Tổ quốc".

Mùa tuyển quân của tỉnh Gia Lai năm nay tiếp tục tăng về số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không chỉ có những thanh niên vừa rời ghế nhà trường phổ thông, mà còn có rất nhiều cử nhân đại học, kỹ sư, giáo viên và cả những đảng viên trẻ đang có công việc ổn định cũng sẵn sàng tạm gác lại việc riêng để lên đường.

Bạn Nguyễn Hồng Nhân, tân binh phường Hoài Nhơn chia sẻ: "Hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng để thế hệ trẻ như bọn em hướng tới, việc được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là vinh dự của gia đình và nơi chúng em sống".

Sáng cùng ngày, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa, thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa cho thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 thanh niên (Lực lượng Quân đội 4.950, Lực lượng Công an 747).

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện việc tuyển quân theo tiêu chí "tuyển người nào chắc người đó".

Theo thống kê của Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh), qua khám tuyển có 5.102 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Toàn tỉnh có 54 thanh niên là Đảng viên trúng tuyển; 378 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc cao đẳng, đại học; có 894 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.