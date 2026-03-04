Nụ cười tân binh ngày nhập ngũ

Những nụ cười tỏa nắng của các tân binh trong lễ giao nhận quân tại tỉnh Gia Lai cho thấy sự háo hức, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ.
Lễ giao nhận quân tại tỉnh Gia Lai
Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 thanh niên (Lực lượng Quân đội 4.950, Lực lượng Công an 747).
Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện việc tuyển quân theo tiêu chí "tuyển người nào chắc người đó".
Theo thống kê của Ban Quân lực, Bộ CHQS tỉnh), qua khám tuyển có 5.102 thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Toàn tỉnh có 54 thanh niên là Đảng viên trúng tuyển; 378 thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc cao đẳng, đại học; có 894 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
