NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam

Sáng 21/1, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Trưởng đoàn kịch đương đại - được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trọng trách mới đánh dấu cột mốc trong chặng đường cống hiến bền bỉ của nghệ sĩ với nghệ thuật sân khấu kịch nói nước nhà.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Việc bổ nhiệm NSƯT Trịnh Mai Nguyên giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng như Nhà hát đối với những đóng góp lâu dài của nghệ sĩ dành cho đơn vị. Đây cũng là sự kỳ vọng vào một thế hệ lãnh đạo nghệ sĩ vững chuyên môn, thấu hiểu đời sống sáng tạo của sân khấu.

Trên cương vị mới, NSƯT Trịnh Mai Nguyên được kỳ vọng tiếp tục cùng Ban Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phát huy truyền thống của đơn vị kịch nói hàng đầu.

Nam nghệ sĩ tại lễ bổ nhiệm.

NSƯT Mai Nguyên sinh năm 1975, quê Thanh Hóa, có khoảng ba thập kỷ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Từ năm 2019, nam nghệ sĩ được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn kịch đương đại của Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên sân khấu kịch, nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như Nghêu Sò Ốc Hến, Kiều, Lâu đài cát, Lão hà tiện, Chuyện chàng dũng sĩ, Hamlet, Thế sự, Đám cưới con gái chuột.

Dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Trịnh Mai Nguyên là ba lần được vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Năm 2002, khi biết đạo diễn người Pháp Marco Pico tuyển diễn viên vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ cho bộ phim Leclerc (Tuyết Đông Dương), anh rất run và hồi hộp khi đến thử vai.

Nhờ vốn liếng bằng C tiếng Pháp, cộng thêm quyết tâm thể hiện hết mình, nam nghệ sĩ được chọn.

Vai diễn để đời của NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

"Sau khi nhận vai, tôi đã dành một tháng để nghiền ngẫm tư liệu và hình ảnh về Tướng Giáp mà phía Pháp đã chuẩn bị. Tôi hạnh phúc vì được đóng vai người con kiệt xuất của dân tộc nhưng không khỏi lo lắng vì nhân vật ấy được hàng triệu người yêu mến. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu thần thái, tiểu sử, nội tâm của danh tướng rất kỹ để nhập vai tốt nhất", nghệ sĩ nói về vai diễn để đời.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên còn được chú ý với vai Chủ tịch tập đoàn trong Hương vị tình thân, Chủ tịch tỉnh trong Đấu trí.

Trong sự nghiệp diễn xuất, NSƯT Mai Nguyên đạt được nhiều thành tích, danh hiệu như Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, Huy chương vàng tại Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2019.