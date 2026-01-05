NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?

(VTC News) -

Sau gần 3 năm gián đoạn, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt vừa khởi động mùa 2 và công bố thành phần ban giám khảo. Theo đó, vị trí Trưởng ban giám khảo cuộc thi được giao cho NSND Trịnh Kim Chi.

NSND Trịnh Kim Chi làm Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Tài sắc Việt 2026.

Trở lại vị trí Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Tài sắc Việt, NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô vẫn háo hức và hồi hộp khi ngồi ghế nóng lần này. Bản thân nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ làm hết sức mình để tìm ra một người chiến thắng xứng đáng nhất.

Nói về tiêu chí lựa chọn hoa hậu, NSND Trịnh Kim Chi cho biết “tài sắc” chính là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên như những năm trước còn một số tranh cãi khi cho rằng người chiến thắng chỉ có sắc nhưng chưa có tài. Đó là lý do năm nay cô sẽ cùng BTC có thêm phần thi tài năng để khẳng định thí sinh đó có thật sự tài hay không.

Ngoài ra, nhân cách của thí sinh cũng là điều được đánh giá cao. Thí sinh cần phải biết cách xử lý truyền thông một cách khéo léo. Cuối cùng, NSND Trịnh Kim Chi muốn thí sinh sẽ có trách nhiệm lan toả sứ mệnh của mình nếu giành ngôi vị cao nhất. Thí sinh phải làm rõ vai trò của mình với cương vị một hoa hậu, cần phải lan toả những điều tích cực, cởi mở nhưng không được quên giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam.

NSND Trịnh Kim Chi và Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt.

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, chị tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Sau khi đạt danh hiệu, Trịnh Kim Chi hoạt động nghệ thuật đa dạng với vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ.

Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2023, chị tiếp tục được trao tặng danh hiệu NSND. Đến nay, chị vẫn là Á hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được vinh danh với danh hiệu này.

Năm 2015, Trịnh Kim Chi thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi tại TP.HCM và đảm nhận vai trò giám đốc khi đã 44 tuổi. Bên cạnh vai trò quản lý sân khấu, chị còn đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.HCM và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam.

Không chỉ sự nghiệp ngày càng thăng tiến, NSND Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 2 con gái.

Ở tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi là minh chứng cho việc phụ nữ có thể đạt được thành công trong sự nghiệp mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.

Cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận tổ chức tại văn bản số 9378/UBND-KGVX, ban hành ngày 18/12/2025. Cuộc thi không chỉ là đấu trường nhan sắc, còn là sự kiện văn hóa tiêu biểu nhằm tôn vinh và phát huy tối đa tiềm năng của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Theo lịch trình, cuộc thi sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 1/2026. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 20/03/2026 đến 22/03/2026 tại Lâm Đồng.