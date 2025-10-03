NPK Phú Mỹ chạm mốc 1 triệu tấn - vững bước vì mùa bội thu

(VTC News) -

Hơn hai thập kỷ qua, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đã từng bước mở lối cho ngành phân bón Việt Nam: Từ khi làm chủ sản xuất đạm năm 2004, tiên phong đưa NPK công nghệ hóa học về nước năm 2018, đến hôm nay chạm mốc triệu tấn NPK Phú Mỹ.

Đằng sau hành trình ấy là những con người bền bỉ nghiên cứu, lắng nghe nhu cầu đồng ruộng và không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm cho vụ mùa bội thu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng giá trị nông sản Việt Nam.

NPK Phú Mỹ ngày càng được cải tiến, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu đa dạng của bà con nông dân.

Từ Đạm Phú Mỹ đến bước ngoặt NPK – hành trình làm chủ công nghệ hiện đại

Hơn hai mươi năm về trước, mỗi mùa vụ, nông dân Việt Nam vẫn phải ngóng chờ những chuyến tàu chở phân bón từ nước ngoài. Thời điểm đó, đến 90% lượng đạm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp phải nhập khẩu với giá cả bấp bênh, chất lượng không ổn định.

Bước ngoặt đến vào năm 2004, khi Nhà máy Đạm Phú Mỹ – công trình hóa dầu đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính thức vận hành. Sản phẩm Đạm Phú Mỹ nhanh chóng chinh phục bà con nông dân: Hạt đều, chất lượng ổn định, năng suất cây trồng cao, tiết kiệm chi phí và được hỗ trợ bởi hệ thống phân phối, dịch vụ bán hàng tận tâm.

Nhà máy NPK Phú Mỹ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đạm Phú Mỹ chiếm trên 40% thị phần urê cả nước và trở thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành phân bón Việt Nam.

Tuy nhiên, với những con người làm ra Đạm Phú Mỹ, đó chưa phải là điểm dừng. Một khát vọng mới nhen nhóm: Tự sản xuất NPK công nghệ hóa học hiện đại, thứ phân bón phức hợp mà nông dân lâu nay vẫn phải nhập khẩu hoặc dùng loại phối trộn thủ công kém hiệu quả. Đầu năm 2018, sau hàng loạt thử nghiệm, hiệu chỉnh từng thông số, Nhà máy NPK Phú Mỹ chạy thử thành công, chính thức đi vào sản xuất thương mại. Đây cũng là Nhà máy NPK công nghệ hóa học hiện đại theo chuẩn châu Âu đầu tiên của Việt Nam.

Khác hẳn NPK phối trộn thông thường, nơi các chất dinh dưỡng dễ tách rời, bay hơi hoặc bị rửa trôi, NPK Phú Mỹ được “gói” trọn các dưỡng chất trong mỗi hạt phân. Nhờ đó, cây trồng hấp thu cân đối, giảm thất thoát, tăng hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí mà vẫn nâng cao năng suất. Với bà con, đó là sự thay đổi lớn: Bón ít thất thoát hơn, cây khỏe hơn, ruộng vườn cho thu nhập tốt hơn.

Kỹ sư Nhà máy Lắng nghe ý kiến góp ý của bà con nông dân.

Tuy nhiên, hành trình làm chủ công nghệ NPK hiện đại chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong giai đoạn đầu, những lô sản phẩm NPK Phú Mỹ thử nghiệm vẫn tồn tại hạn chế: Hạt phân chưa ổn định, độ đồng đều chưa cao, bao bì chưa thực sự đáp ứng thị hiếu thị trường…. Trước thực tế ấy, những kỹ sư trẻ của Phú Mỹ không chỉ ngồi trong phòng điều khiển. Họ xách sổ ra đồng, đến tận ruộng lúa miền Tây, vườn cà phê Tây Nguyên, rẫy hồ tiêu miền Trung để lắng nghe phản hồi từ đại lý và nông dân, những lời đóng góp chân thành ấy đều được ghi chép cẩn thận.

Các góp ý đều được tổng hợp, phân tích và đưa vào quy trình cải tiến. Từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền sản xuất, các giải pháp được triển khai đồng bộ: Tối ưu hóa công thức, điều chỉnh tỷ lệ phụ gia, quản lý chặt chẽ độ ẩm, đồng thời nâng cấp toàn bộ quy trình đóng gói, đa dạng quy cách, mẫu mã chuyên nghiệp. Mỗi lần khắc phục được một nhược điểm là thêm một lần tập thể CBCNV thở phào, vì sau lưng họ là niềm tin và sự mong đợi của hàng triệu bà con nông dân.

Không chỉ chinh phục về công nghệ, NPK Phú Mỹ còn nổi bật bởi sự nghiêm ngặt trong quản lý chất lượng. Nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ lưỡng, amoniac, urê chất lượng cao từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ; các thành phần nhập khẩu từ nhà cung cấp uy tín thế giới. Mỗi lô nguyên liệu và thành phẩm đều được Phòng KCS kiểm tra độc lập, phân tích chặt chẽ theo tiêu chuẩn của PVFCCo – Phú Mỹ và quy định pháp luật.

Đặc biệt, ngay cả khi chưa có quy định bắt buộc, PVFCCo - Phú Mỹ đã chủ động kiểm soát hàm lượng Cadimi (Cd) – kim loại nặng có thể ảnh hưởng đất và cây trồng. Chính sự tiên phong này giúp NPK Phú Mỹ trở thành giải pháp “sạch Cd”, an toàn cho những vùng chuyên canh xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng Tây Nguyên – loại cây đang đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Kỹ sư Nhà máy kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Đổi mới sáng tạo – nền tảng vị thế tiên phong của NPK Phú Mỹ

Nếu Đạm Phú Mỹ đã mở ra kỷ nguyên tự chủ phân đạm, thì NPK Phú Mỹ đang tiếp nối hành trình bằng sự đổi mới liên tục để chinh phục thị trường vốn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ trong vài năm, nhà máy đã đưa ra thị trường gần 10 dòng sản phẩm với khoảng 30 công thức NPK khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng vùng đất, từng loại cây trồng.

Điều đặc biệt là nhiều công thức không nằm trong danh mục của nhà bản quyền công nghệ. Điều này cho thấy các kỹ sư trẻ đã dám “đi ra ngoài vùng an toàn”, tự nghiên cứu và điều chỉnh tỷ lệ dinh dưỡng để phù hợp với thổ nhưỡng và tập quán canh tác từng vùng. Từ những hạt NPK chuẩn đầu tiên, họ dần “Việt hóa” công thức khi thêm lưu huỳnh (S), bổ sung trung – vi lượng (TE), thay đổi dạng Kali để thích ứng đất đỏ bazan Tây Nguyên hay vùng đất nhiễm mặn ven biển...

Tại Nhà máy NPK Phú Mỹ, mục tiêu được đặt ra rất rõ: Mỗi năm phải cho ra đời ít nhất một công thức mới trên tinh thần không ngừng sáng tạo để phục vụ nông nghiệp nước nhà. Từ nền tảng NPK truyền thống, năm 2022, đội ngũ kỹ sư đã tiên phong phát triển NPK Phú Mỹ + Vi sinh – dòng NPK vô cơ chứa vi sinh vật có ích.

Các bào tử vi sinh được “gói” ngay trong hạt phân, khi bón xuống đất sẽ sinh sôi, vừa cải tạo đất, tăng hiệu suất sử dụng phân bón, vừa an toàn và thân thiện với môi trường. Hay gần đây nhất là NPK Phú Mỹ 15-15-15+5S+TE SOP, dòng sản phẩm sử dụng hoàn toàn Kali Sulphate cao cấp (SOP), không chứa clo, đặc biệt thích hợp cho những cây trồng mẫn cảm như sầu riêng.

Kiểm tra kho hàng của Nhà máy NPK Phú Mỹ.

Đặc biệt phải kể đến bộ sản phẩm NPK dành cho nông nghiệp đô thị - Phú Mỹ Garden. Đây là những dòng NPK được thiết kế riêng cho cây ăn trái, rau màu, hoa và cây cảnh với bao bì tiện dụng, sang trọng, phân phối qua cả kênh truyền thống lẫn hiện đại, giúp những “người nông dân thành thị” cũng có thể chăm vườn một cách chuyên nghiệp và dễ dàng.

Vì vậy, những chuyến xe chở NPK Phú Mỹ không đơn thuần là phân bón, chúng mang theo trí tuệ, sự kiên trì và tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, kỹ sư Nhà máy.

Thị trường phân bón biến động mạnh, cạnh tranh khốc liệt, nhưng NPK Phú Mỹ vẫn giữ vị thế tiên phong nhờ chất lượng và sự thấu hiểu người dùng. Từ hạt urê năm 2004 đến hạt NPK công nghệ hóa học năm 2018, rồi mốc triệu tấn - đó là hành trình nối dài đầy tự hào của PVFCCo-Phú Mỹ. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn ngày đêm miệt mài của đội ngũ cán bộ, kỹ sư.

Họ không chỉ sản xuất, mà luôn lắng nghe, học hỏi, đổi mới để biến thành sản phẩm cụ thể cho những vụ mùa bội thu, góp phần trực tiếp vào an ninh lương thực quốc gia và nâng tầm nông sản Việt Nam.