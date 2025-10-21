Nông dân đặc khu Lý Sơn thu hoạch hành non 'chạy bão' Fengshen

(VTC News) -

Ngày 21/10, trên các cánh đồng hành thuộc đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà con nông dân đang tất bật thu hoạch để “chạy bão”.

Ông Phan Đình Mười (trú thôn An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) cho biết 3 sào hành mà gia đình đang canh tác chưa đến ngày thu hoạch. Tuy nhiên, khi nghe tin bão số 12 sẽ ảnh hưởng vùng biển Quảng Ngãi, sáng sớm nay, ông cùng các thành viên trong gia đình ra đồng thu hoạch hành sớm hơn so với dự kiến.

Nông dân đặc khu Lý Sơn thu hoạch hành non "chạy bão".

“Bão 12 dự kiến gây gió mạnh, mưa lớn và kéo dài nhiều ngày, vì vậy nông dân chúng tôi tranh thủ thu hoạch hành non. Tuy thu hoạch thế này năng suất thấp nhưng vẫn hơn là để lại sau bão mới thu hoạch thì sẽ mất trắng” - ông Mười nói.

Đặc khu Lý Sơn hiện có hơn 300 ha hành, trong đó gần 80% diện tích đã được thu hoạch. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các các ngành hướng dẫn nông dân thu hoạch nhanh, đồng thời gia cố nhà cửa, kho chứa nông sản, sẵn sàng ứng phó với bão.

Nông dân đặc khu Lý Sơn chấp nhận thu hoạch hành non.

Được biết, vụ hành này là vụ chủ lực trong năm của người dân Lý Sơn, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường khiến nông dân đối mặt với nguy cơ mất mùa. Việc khẩn trương thu hoạch hành trước bão không chỉ giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, ý thức sản xuất an toàn trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp.