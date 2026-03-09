Nồm ẩm trở lại, máy giặt sấy, hút ẩm lên ngôi

(VTC News) -

Ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị điện máy lớn, lượng khách tìm mua các sản phẩm này tăng rõ rệt. Nắm bắt được nhu cầu khách hàng, MediaMart nhanh chóng triển khai chương trình “Giải cứu nồm ẩm” với nhiều ưu đãi như giảm giá, tặng quà, miễn phí giao lắp… qua đó thu hút sự quan tâm đáng kể từ người tiêu dùng.

Thị trường thiết bị chống ẩm sôi động

Khi độ ẩm tăng cao, nhóm thiết bị “xử lý ẩm” trong gia đình trở thành tâm điểm mua sắm. Máy giặt sấy, hút ẩm được nhiều người ưu tiên vì đáp ứng đúng nhu cầu thị trường lúc này: quần áo cần khô nhanh, không ám mùi, hạn chế nấm mốc nhưng vẫn tiết kiệm điện.

Tại nhiều điểm bán của MediaMart ở Hà Nội, khu vực trưng bày máy giặt sấy, máy hút ẩm thường xuyên đông khách đến xem, so sánh và chốt mua, đặc biệt vào cuối tuần. Phần lớn người tiêu dùng tập trung vào các lựa chọn giúp rút ngắn thời gian làm khô, tối ưu chi phí vận hành và giữ không gian sống khô thoáng trong những ngày nồm ẩm kéo dài.

Nhóm sản phẩm đang được khách hàng tìm hiểu nhiều gồm máy giặt kết hợp sấy 2 trong 1, máy sấy bơm nhiệt, tủ sấy quần áo, máy hút ẩm chuyên dụng, hút ẩm kết hợp lọc khí... Nổi bật là các mẫu có khối lượng sấy từ 8–12kg ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện, máy hút ẩm công suất 12–20 lít/ngày. Các thương hiệu được nhiều người tin tưởng lựa chọn như LG, Electrolux, Coex, Roler… hiện ghi nhận mức tiêu thụ tốt, nằm trong nhóm bán chạy.

Tại MediaMart Long Biên, chị Nguyễn Mai Linh (Long Biên, Hà Nội) cho biết vừa “chốt đơn” một Máy hút ẩm điện tử 12 lít Roler mà giá chỉ 3,99 triệu trong khi giá bán hàng ngày phải hơn 6 triệu: “Đầu năm mưa phùn kéo dài khiến nhà cửa lúc nào cũng ẩm ướt, bí bách. Tôi quyết định chọn máy hút ẩm để không gian khô ráo hơn, lại đúng dịp có khuyến mãi nên mua dịp này khá hợp lý”.

Theo ông Phạm Xuân Tùng – đại diện hệ thống siêu thị điện máy MediaMart, doanh số các sản phẩm máy giặt, máy sấy, tủ sấy, hút ẩm… trong tuần đã tăng gấp cả chục lần so với giai đoạn trước.

Ưu đãi lớn, mua đúng lúc, lợi đủ đường

Nhu cầu tăng mạnh trong mùa nồm ẩm khiến thị trường giặt sấy, hút ẩm sôi động hơn bao giờ hết, kéo theo loạt chương trình ưu đãi tại nhiều siêu thị và cửa hàng điện máy. Ghi nhận thực tế tại MediaMart - một trong những hệ thống triển khai ưu đãi quy mô lớn, danh mục hàng phong phú, giúp người tiêu dùng dễ chọn được sản phẩm phù hợp và tối ưu chi phí mua sắm.

Cụ thể: MediaMart đang triển khai chương trình “Giải cứu nồm ẩm”, áp dụng trên toàn bộ hệ thống siêu thị và online. Ngoài mức giảm giá trực tiếp lên tới 50%, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi đi kèm như: lì xì 200.000đ, tặng quà đến 300.000đ, miễn phí giao lắp, trả góp 0%, 1 đổi 1 trong 90 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất, giảm ngay 10% khi mua combo máy giặt kèm máy sấy, hút ẩm chỉ từ 3,99 triệu….

Loạt máy giặt, máy sấy thuộc nhóm bán chạy hiện được điều chỉnh giá hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng. Cụ thể, máy giặt lồng đứng Aqua 9 kg giảm sâu còn 4.99 triệu; máy giặt lồng ngang Inverter 8.5kg Coex điều chỉnh còn 5,99 triệu, tặng lẩu điện; máy sấy thông hơi Electrolux 9kg giảm 15% còn 9.99 triệu, tặng bếp nướng điện…

Một số mẫu máy giặt kết hợp sấy như Coex AI DD Inverter 10.5 kg kèm sấy 7 kg Coex giảm tới 44% giá cực sốc 13.99 triệu, tặng lẩu điện đa năng, lại được lì xì thêm 500.000đ cũng đáng được khách hàng lưu tâm; hoặc khách hàng có thể chọn mua Combo máy giặt lồng ngang Inverter 10.5 kg kèm máy sấy thông hơi 7 kg của Toshiba cũng đang có mức giảm sâu chỉ 13.99 triệu, tặng bếp nướng điện….

Bên cạnh đó, máy hút ẩm – mặt hàng được săn đón trong mùa nồm – cũng đồng loạt áp dụng mức giá ưu đãi: Máy hút ẩm điện tử 20 lít Roler giảm 33% giá siêu sốc 5.39 triệu; máy hút ẩm điện tử - kết hợp lọc khí 20 lít Roler giá tốt 6.29 triệu; máy hút ẩm điện tử 12 lít Sharp lại càng rẻ 4.99 triệu; hay máy hút ẩm kết hợp lọc khí 12 lít FujiE chỉ có 4.19 triệu….

Nguồn cung ổn định giữa cao điểm tiêu dùng

Ngay khi nồm ẩm kéo dài khiến nhu cầu giặt sấy và hút ẩm tăng vọt, MediaMart đã nhanh chóng nắm bắt diễn biến thị trường và chủ động kích hoạt kế hoạch nguồn hàng. Theo đại diện hệ thống, lượng tồn kho được tăng cường đáng kể, tập trung vào các nhóm sản phẩm “đúng nhu cầu” mùa này như máy giặt, máy sấy, hút ẩm, lọc khí… để kịp phục vụ cao điểm mua sắm.

Song song với việc đảm bảo nguồn cung, MediaMart phối hợp chặt với các hãng sản xuất để triển khai ưu đãi sâu, đồng thời giữ nhịp giao lắp ổn định và chất lượng dịch vụ đồng đều trên toàn hệ thống. Các sản phẩm được bổ sung đầy đủ theo nhiều mức giá và cấu hình, từ phổ thông đến cao cấp, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận giải pháp phù hợp ngay khi thời tiết chuyển nồm.

Đội ngũ kỹ thuật và lắp đặt cũng được tăng cường tại các điểm bán để đảm bảo tiến độ giao hàng – lắp đặt trong thời gian sớm nhất, nhất là tại khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong gia đoạn cao điểm mùa nồm.

Dự báo thị trường duy trì đà tăng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc thời gian tới có thể tiếp tục xuất hiện nhiều đợt mưa, độ ẩm duy trì ở mức cao. Diễn biến này được cho là sẽ kéo nhu cầu đối với các thiết bị giặt sấy và hút ẩm tăng thêm trong những tuần tới. Trong bối cảnh đó, việc các hệ thống bán lẻ lớn chủ động nguồn cung và đảm bảo tiến độ giao lắp sẽ giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận sản phẩm cần thiết với mức giá hợp lý, hạn chế tình trạng thiếu hàng khi sức mua lên cao.

Người tiêu dùng có thể tới trực tiếp hệ thống siêu thị MediaMart trên toàn quốc hoặc truy cập website https://mediamart.vn để cập nhật ưu đãi, so sánh sản phẩm và đặt hàng online; đồng thời nhận đầy đủ quà tặng, giao lắp đúng hẹn và hưởng chính sách bảo hành chính hãng theo quy định của từng thương hiệu.