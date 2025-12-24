Nội Thất Điểm Nhấn - đơn vị thiết kế thi công nhà hàng cao cấp

(VTC News) -

Nội Thất Điểm Nhấn - kiến tạo không gian ẩm thực đẳng cấp, chuyên nghiệp

Tại Nội Thất Điểm Nhấn, các giải pháp thiết kế không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn đáp ứng công năng, tối ưu vận hành trong thực tế kinh doanh nhà hàng.

Hồ sơ năng lực rõ ràng

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất, Nội Thất Điểm Nhấn đã thực hiện hàng trăm dự án với đa dạng quy mô, loại hình nhà hàng. Mỗi dự án đều được triển khai chỉn chu và nhận được đánh giá tích cực từ khách hàng từng hợp tác. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho uy tín và năng lực thực tế của đơn vị.

Nội Thất Điểm Nhấn có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế - thi công.

Nhân sự chất lượng - kinh nghiệm thực tiễn

Nội Thất Điểm Nhấn quy tụ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao và am hiểu sâu về thiết kế nhà hàng. Từ nhà hàng Á - Âu, sân vườn, cao cấp đến mô hình F&B hiện đại,... đội ngũ luôn đưa ra giải pháp phù hợp với concept thương hiệu, tệp khách hàng và vận hành thực tế của nhà hàng.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Nội Thất Điểm Nhấn chính là quy trình làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Các hạng mục được triển khai nhanh gọn, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng. Trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư luôn được cập nhật tiến độ, trực tiếp kiểm tra từng hạng mục quan trọng, đảm bảo công trình hoàn thiện theo đúng kế hoạch.

Xưởng sản xuất nội thất riêng

Nội Thất Điểm Nhấn sở hữu xưởng sản xuất nội thất quy mô hơn 2000m2, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại. Nhờ đó, đơn vị chủ động kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ của công trình. Việc không qua trung gian cũng giúp tối ưu chi phí, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí thiết kế thi công nhà hàng.

Nội Thất Điểm Nhấn sở hữu xưởng sản xuất nội thất quy mô 2.000 m2.

Chế độ bảo hành minh bạch

Chế độ bảo hành rõ ràng, minh bạch chính là lời cam kết thể hiện sự tự tin vào năng lực của Nội Thất Điểm Nhấn. Với thời gian bảo hành dài hạn, cùng sự hỗ trợ tận tâm trong suốt quá trình triển khai và cả sau khi bàn giao dự án, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn khi hợp tác cùng đơn vị.

Chế độ hậu mãi lâu dài, tận tâm tại Nội Thất Điểm Nhấn.

Bảng báo giá thiết kế thi công nhà hàng tại Nội Thất Điểm Nhấn

Chi phí thiết kế và thi công nhà hàng là vấn đề được nhiều chủ đầu tư quan tâm. Tại Nội Thất Điểm Nhấn, các gói thiết kế được xây dựng linh hoạt, phù hợp với nhiều quy mô và ngân sách khác nhau.

Lưu ý:

Chi phí thi công sẽ được báo giá chi tiết sau khi khảo sát thực tế, bởi mức đầu tư có thể thay đổi tùy theo vật liệu sử dụng, thời điểm thi công, phong cách thiết kế và các yêu cầu cá nhân hóa từ chủ đầu tư.

Miễn phí (hoàn) 100% chi phí thiết kế khi khách hàng lựa chọn thi công trọn gói tại Nội Thất Điểm Nhấn.

Trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư thiết kế và thi công nhà hàng chuyên nghiệp là bước đi chiến lược giúp chủ đầu tư nâng cao trải nghiệm khách hàng và giá trị thương hiệu. Với năng lực thực tế, đội ngũ chuyên môn cao và quy trình làm việc bài bản, Nội Thất Điểm Nhấn xứng đáng là đơn vị thiết kế thi công nhà hàng đáng tin cậy cùng đồng hành cùng với chủ nhà hàng trên hành trình kiến tạo không gian ẩm thực hoàn mỹ.

