Nối lại chân đứt lìa cho nữ sinh 19 tuổi sau va chạm với mô tô phân khối lớn

Nạn nhân được người dân sơ cứu, đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong “thời gian vàng” - khoảng hai giờ sau tai nạn. Ngay trong đêm, ê kíp bác sĩ khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, khẩn trương thực hiện phẫu thuật cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Điện Thành Hiệp cho biết, đây là ca khó vì tổn thương phức tạp, phần chi đứt rời ở vị trí thấp, thời gian vận chuyển kéo dài. “Nhờ sơ cứu và bảo quản đúng cách, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các kíp phẫu thuật, chúng tôi đã nối thành công chi thể cho bệnh nhân”, bác sĩ Hiệp nói.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật căng thẳng, toàn bộ mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương được nối liền. Hai tuần sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các ngón chân có thể cử động, cho thấy khả năng phục hồi rất khả quan.

Bác sĩ nối lại chi thể cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

TS.BS Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, khuyến cáo, trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công.

Phần chi bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh. Tuyệt đối không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc dùng xà phòng, hóa chất rửa.

“Thời gian vàng” để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng cách. Việc đưa nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu như Bệnh viện Trung ương quân đội 108 sẽ tăng đáng kể cơ hội phục hồi chi thể.

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 15/10 trên phố Trịnh Văn Bô (Từ Liêm, Hà Nội), gần khu vực Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Sau cú va chạm mạnh giữa mô tô phân khối lớn và xe máy, nữ sinh Đ.P. (19 tuổi, quê Bắc Ninh) bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm.