Nobel Y học trao cho 3 nhà khoa học nghiên cứu 'dung nạp miễn dịch ngoại biên'

(VTC News) -

Hôm 6/10, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi giành Giải Nobel Y học cho những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên.

Brunkow là quản lý chương trình cấp cao tại Viện Sinh học Hệ thống ở Seattle, Mỹ. Ramsdell là cố vấn khoa học cho công ty Sonoma Biotherapeutics tại San Francisco, Mỹ.

Sakaguchi là giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Tiên phong Miễn dịch học thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản.

Các nhà khoa học được giải Nobel.

Dung nạp miễn dịch ngoại biên là cách cơ thể giúp hệ thống miễn dịch không bị rối loạn và tấn công các mô của chính mình thay vì các tác nhân xâm nhập từ bên ngoài.

Công trình của 3 nhà khoa học bắt đầu từ năm 1995, khi Sakaguchi có khám phá quan trọng đầu tiên. Brunkow và Ramsdell đã có một bước đột phá khác vào năm 2001 và Sakaguchi đã liên kết tất cả các công trình của họ hai năm sau đó.

"Khám phá của những người đoạt giải khởi xướng lĩnh vực dung nạp ngoại biên, thúc đẩy sự phát triển các phương pháp điều trị y tế cho bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Điều này cũng có thể dẫn đến việc cấy ghép thành công hơn. Một số phương pháp điều trị này đang được thử nghiệm lâm sàng", Hội đồng Nobel cho biết.

Thomas Perlmann, Tổng Thư ký Ủy ban Nobel, cho biết ông chỉ có thể liên lạc với Sakaguchi qua điện thoại. Trong khi đó ông đã để lại tin nhắn thoại cho Brunkow và Ramsdell.

Giải thưởng năm ngoái được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun vì khám phá ra microRNA, những đoạn vật liệu di truyền nhỏ đóng vai trò như công tắc bật và tắt bên trong tế bào, giúp kiểm soát hoạt động và thời điểm hoạt động của tế bào.

Các giải Nobel sẽ tiếp tục được công bố với giải Vật lý vào thứ Ba, Hóa học vào thứ Tư và Văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào thứ Sáu và Giải Nobel Kinh tế vào ngày 13/10.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập ra giải thưởng này.