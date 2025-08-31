Nổ lớn trong đêm ở Lâm Đồng, một ngôi nhà đổ sập

(VTC News) -

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Ngày 31/8, lãnh đạo xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ lớn nghi do pháo tự chế gây ra.

Thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 21h ngày 30/8 trong căn nhà cấp 4 tại thôn Phú Hiệp 3. Căn nhà này do gia đình ông N.H.T làm chủ và hiện đang cho thuê.

Theo người dân, vào thời điểm trên, mọi người nghe một tiếng nổ lớn sau đó thấy tường, vách và trần nhà ông T. bị độ sập và hư hỏng nặng.

Sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng xã Gia Hiệp đã có mặt ghi nhận, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, bên trong có một lượng lớn xác pháo tự chế. Trong đó, phần lớn xác pháo đã bị đốt cháy đen.

Hiện tại, Công an xã Gia Hiệp phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ việc.