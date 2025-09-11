‘Nổ’ là cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù

(VTC News) -

Ngày 11/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ) 18 năm tù, Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) nhận mức án 17 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) tại phiên toà.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị mức án 18-20 năm tù cho Kháng, 8-10 năm tù cho Nam và 14-15 năm tù cho bị cáo Châu.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen với ca sĩ Quốc Kháng. Kháng tự xưng là cháu một nguyên lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu về mối quan hệ của nam ca sĩ, ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng lo cho Thái Khắc Hoàng (người quen của bà Châu, đang là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại.

Sau khi bàn bạc với Nam, Kháng yêu cầu chuyển tổng cộng 7 tỷ đồng. Số tiền này được Kháng sử dụng cho cá nhân, chỉ đưa cho Nam 480 triệu đồng.

Do Lê Nguyễn Hoàng Nam và Lê Quốc Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bà Châu làm đơn tố giác Nam và Kháng.

Theo HĐXX, Lê Quốc Kháng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khi tự xưng là cháu một nguyên lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền của bà Châu. Mặc dù bị cáo khai tại toà là không có ý định chiếm đoạt, tuy nhiên lời khai tại cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội.

Với bị cáo Nam, trước khi thay đổi lời khai tại tòa, trong quá trình điều tra từng thừa nhận đã nhận 480 triệu đồng từ Kháng để lo thủ tục cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại. HĐXX nhận định bị cáo Nam có hành vi giúp sức, mức án thấp hơn nhưng vẫn phải xử lý nghiêm minh.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Châu và Lê Nguyễn Hoàng Nam tại phiên toà.

Đối với bị cáo Lê Thị Mỹ Châu, tòa xác định việc đưa tiền nhằm nhờ tác động cho Hoàng được tại ngoại là hành vi đưa hối lộ. Sau khi không đạt được mục đích, bà mới tố cáo ca sĩ Quốc Kháng. Cáo trạng truy tố bà về tội "Đưa hối lộ" được đánh giá là có căn cứ.

Cũng trong phiên toà, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản cá nhân được pháp luật bảo vệ và ảnh hưởng đến sự trong sạch của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và có nhiều đóng góp trong quá trình công tác.