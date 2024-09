Nợ đầm đìa, CLB Malaysia vẫn muốn mua Văn Quyết, Duy Mạnh

(VTC News) -

Theo New Strait Times, CLB Kedah sẽ phải tiếp tục dự giải VĐQG Malaysia với đội hình gồm toàn bộ cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Lý do là bởi rất nhiều cầu thủ trong đội hình 1 của đội bóng này đã đình công khi bị nợ lương suốt nhiều tháng qua. CLB Kedah vừa nhận án phạt từ FIFA do không đảm bảo được điều kiện tài chính.

Hiện nay, bóng đá Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ Johor Darul Tazim vẫn sở hữu nguồn tiền "không giới hạn". Đa phần các câu lạc bộ khác đều bị ảnh hưởng bởi tình hình chung, ngay cả Kedah, Terengganu hay Selangor cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.

Kedah FC gặp nhiều khó khăn về tài chính.

HLV trưởng Nafuzi Zain cho biết: "Đội U23 của chúng tôi sẽ thi đấu với Kuala Lumpur City. Công tác chuẩn bị và tập luyện đã bắt đầu vào thứ ba tuần trước. Nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong hai ngày còn lại trước trận đấu.

Với thời gian chuẩn bị và tập luyện ngắn như vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Tôi không thể dự đoán bất cứ điều gì vì một số người trong số họ vừa trở lại sau kỳ nghỉ sau và hiện chỉ mới bắt đầu tập luyện trở lại".

Đáng chú ý, Kedah FC thường xuyên quan tâm đến các tuyển thủ Việt Nam. Năm 2018, họ rất khao khát có được chữ kí của Nguyễn Văn Quyết nhưng anh không muốn rời Hà Nội FC. 4 năm sau, đội bóng này lại muốn chuyển nhượng Thành Chung, Duy Mạnh và Tiến Linh. Báo chí Malaysia còn tin rằng Bùi Hoàng Việt Anh cũng là mục tiêu mà Kedah nhắm tới.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tình hình tài chính của Kedah xấu đi nhanh chóng. Họ chỉ có thể mua sắm một vài cầu thủ với mức chi phí vừa phải. Đồng thời, các ngoại binh của đội bóng này không được đánh giá cao. Thương vụ chuyển nhượng các cầu thủ Việt Nam phải gác lại.

"Mọi người đã biết tình hình hiện tại của đội bóng (Nợ lương nhiều tháng - PV). Tôi chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm, tác động đến đội 1 của Kedah FC là rất lớn", ông Nafuzi Zain buồn bã.