NKKTech Global đồng hành hơn 3 năm cùng đối tác Nhật trong dự án AI

Trong hơn 3 năm đồng hành, NKKTech Global – công ty phát triển phần mềm theo yêu cầu định hướng AI-first tại Việt Nam - có trụ sở chính tại Hà Nội và pháp nhân tại Singapore – đã hợp tác với các đối tác công nghệ Nhật Bản để phát triển và triển khai các giải pháp AI cho doanh nghiệp, trong bối cảnh AI trở thành trọng tâm chuyển đổi số tại Nhật Bản và khu vực APAC, thúc đẩy các công ty công nghệ Nhật mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó Việt Nam được đánh giá là điểm đến tiềm năng.

Văn phòng NKKTech.

Đồng hành lâu dài cùng đối tác công nghệ Nhật Bản

CEO NKKTech Global bắt tay cùng đối tác công nghệ Nhật Bản.

NKKTech Global là công ty phát triển phần mềm theo yêu cầu định hướng AI-first, hoạt động tại Việt Nam và Singapore. Trong những năm qua, doanh nghiệp hợp tác với nhiều đối tác công nghệ tại Nhật Bản và khu vực APAC, tập trung vào các dự án AI và tự động hóa.

Đáng chú ý, một số đối tác Nhật Bản đã đồng hành cùng NKKTech Global hơn 3 năm, cùng triển khai các dự án AI cho thị trường nội địa và khu vực. Mô hình hợp tác dài hạn cho phép hai bên tham gia sâu vào quá trình phát triển sản phẩm, từ thiết kế kiến trúc đến triển khai và tối ưu vận hành.

Việc duy trì hợp tác ổn định giúp đảm bảo chất lượng dự án, đồng bộ quy trình và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường Nhật Bản.

Bài toán triển khai AI cho doanh nghiệp Nhật Bản

Trong quá trình triển khai các dự án AI, các đối tác Nhật Bản của NKKTech Global phải đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng tùy biến theo từng nghiệp vụ, trong bối cảnh các dự án tập trung vào tự động hóa quy trình vận hành và xử lý khối lượng lớn tác vụ lặp lại, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm có thể tham gia sâu và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật tại Nhật Bản.

Giải pháp AI Agent được đồng phát triển theo yêu cầu

Trên cơ sở hợp tác lâu dài, NKKTech Global và các đối tác Nhật Bản đồng phát triển các hệ thống AI Agent theo yêu cầu từng dự án, nhằm tự động hóa quy trình nghiệp vụ, tối ưu tác vụ lặp lại và giảm tải cho đội ngũ vận hành.

Hai bên thống nhất quy trình bàn giao, kiểm thử và kiểm soát chất lượng trước khi triển khai, đảm bảo giải pháp phù hợp với quy trình nội bộ, yêu cầu bảo mật và tiêu chuẩn của doanh nghiệp Nhật Bản.

Hiệu quả triển khai và kết quả đạt được

Sau khi các hệ thống AI Agent đi vào vận hành, đối tác Nhật Bản ghi nhận hiệu suất được cải thiện rõ rệt, với thời gian xử lý nghiệp vụ trong một số dự án giảm khoảng 30%, đồng thời nâng cao độ ổn định hệ thống và giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật.

Việc đồng hành cùng NKKTech Global hơn 3 năm cũng giúp đối tác chủ động mở rộng năng lực triển khai AI, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong nước.

CEO NKKTech Global trực tiếp làm việc tại Nhật Bản

CEO NKKTech trao đổi hợp tác tại văn phòng đối tác Nhật Bản.

Mới đây, ông Tony Nguyen, CEO NKKTech Global, đã sang Nhật Bản làm việc tại văn phòng đối tác công nghệ nhằm trao đổi kết quả hợp tác và thảo luận kế hoạch mở rộng các dự án AI thời gian tới.

Đại diện phía đối tác Nhật Bản đánh giá NKKTech Global là đối tác đồng hành nhiều năm, có khả năng tham gia sâu vào quá trình phát triển, giúp các dự án AI triển khai ổn định và đúng tiến độ.

Định hướng hợp tác trong thời gian tới

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Tony Nguyen cho biết NKKTech Global xác định vai trò đối tác đồng hành lâu dài với các công ty công nghệ Nhật Bản, tập trung vào phát triển phần mềm theo yêu cầu với AI và AI Agent là năng lực trọng tâm.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ mở rộng hợp tác tại Nhật Bản và APAC, đẩy mạnh các giải pháp AI Agent và tự động hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả, bền vững.