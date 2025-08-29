Những tuyến cao tốc hạn chế xe tải, xe khách trong ngày 29-30/8

(VTC News) -

Ngày 29/8, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin kế hoạch phân luồng giao thông tạm thời phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (chương trình A80).

Theo đó, trên các tuyến đường bộ hướng vào trung tâm Hà Nội, việc phân luồng vòng ngoài sẽ thực hiện từ 22h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8.

Đối tượng phân luồng gồm: Xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại từ 45 chỗ trở lên (trừ ô tô chở khách tuyến cố định, xe buýt, xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ).

CSGT phân luồng giao thông vòng ngoài phục vụ tổng duyệt A80 ngày 30/8.

Tuyến cao tốc hạn chế phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội:

Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01): Từ nút giao Thường Tín (km 192+300 CT01, xã Hồng Vân, TP Hà Nội).

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04): Từ nút giao Yên Mỹ (km 21+500 CT04).

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07): Từ nút giao Vạn Xuân (giao với Quốc lộ 3 tại km 40+700 CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05): Từ nút giao Bình Xuyên - IC3 (nút giao CT05 với tỉnh lộ 310B tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ).

Tuyến quốc lộ hạn chế phương tiện hướng về trung tâm Hà Nội:

Quốc lộ 1A: Từ nút giao đường Phan Trọng Tuệ (tỉnh lộ 70A) - Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A); Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang): đoạn từ nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (km 152+600 Quốc lộ 1A).

Quốc lộ 2: Từ nút giao Quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt.

Quốc lộ 3: Từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) → đoạn từ ngã ba đường Cách mạng tháng 8 giao Quốc lộ 3 đến ngã tư Nam Tiến (từ km 46+650 đến km 41+900 Quốc lộ 3) → đường Trần Nguyên Hãn (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) - đến nút giao Vạn Xuân CT07.

Quốc lộ 5: Từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ).

Quốc lộ 6: Từ nút giao với đường Hoà Lạc - Hoà Bình (km 65+100 Quốc lộ 6).

Quốc lộ 21A: Đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến (nút giao Quốc lộ 21A với đường Hồ Chí Minh).

Quốc lộ 18: Đoạn từ nút giao với Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên CT07 (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Cục CSGT khuyến cáo, trong thời gian phân luồng, doanh nghiệp vận tải, tài xế và người dân cần hạn chế tối đa đi vào các tuyến, đoạn tuyến và khung thời gian nêu trên; nghiêm chỉnh chấp hành trật tự, an toàn giao thông và nhường đường cho các đoàn xe ưu tiên.

Ngoài ra, người dân cần tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng CSGT; chủ động cập nhật tình hình giao thông và chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm.