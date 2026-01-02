Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý năm 2026

(VTC News) -

3 siêu trăng, 13 lần trăng tròn

Thông thường, mỗi năm có 12 lần trăng tròn, tuy nhiên năm 2026 sẽ ghi nhận 13 lần, trong đó tháng 5 có hai lần. Lần trăng tròn thứ hai trong tháng được gọi là trăng xanh, hiện tượng trung bình khoảng 2,5 năm mới xuất hiện một lần.

Siêu trăng mọc phía sau tu viện Benedictine vào tháng 11/2025 ở Kraków, Ba Lan. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, năm nay có ba siêu trăng, lần lượt vào tháng 1, tháng 11 và tháng 12. Trong đó, siêu trăng tháng 12 là thời điểm Mặt trăng ở gần Trái đất nhất, chỉ cách khoảng 356.740 km, khiến trăng tròn trông sáng và lớn hơn bình thường.

Danh sách các kỳ trăng tròn trong năm 2026 gồm: trăng Tuyết (1/2), trăng Giun (3/3), trăng Hồng (1/4), trăng Hoa (1/5), trăng Xanh (31/5), trăng Dâu (29/6), trăng Hươu (29/7), trăng Cá Tầm (28/8), trăng Thu Hoạch (26/9), trăng Thợ Săn (26/10), trăng Hải Ly (24/11) và trăng Lạnh (23/12).

Mưa sao băng cực đại

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ, năm 2026 có hơn 10 trận mưa sao băng đạt cực đại, trong đó Perseid (tháng 8) và Geminid (tháng 12) được đánh giá đẹp nhất.

Ông Robert Lunsford, điều phối viên báo cáo sao băng của Hiệp hội Sao băng Mỹ, cho biết Perseid năm nay đạt cực đại trong điều kiện thuận lợi, gần như không bị ánh trăng cản trở, giúp tăng khả năng quan sát các vệt sao sáng kéo dài trên bầu trời đêm.

Mưa sao băng Geminid đạt đỉnh trên bầu trời Áo vào tháng 12. (Ảnh: Shutterstock)

Trong khi đó, mưa sao băng Geminid tiếp tục được kỳ vọng duy trì cường độ mạnh. Năm 2025, Geminid ghi nhận tốc độ lên tới 135 sao băng mỗi giờ trong thời điểm cao nhất. Theo các nhà thiên văn, không có dấu hiệu cho thấy cường độ này sẽ suy giảm trong năm 2026, đặc biệt khi Mặt Trăng lặn sớm, tạo điều kiện quan sát thuận lợi.

Ngoài hai trận mưa sao băng nổi bật nói trên, các hiện tượng đáng chú ý khác trong năm gồm Eta Aquariid (tháng 5), Southern Delta Aquariid và Alpha Capricornid (cuối tháng 7), Orionid (tháng 10), Taurid (tháng 11) và Ursid (cuối tháng 12), mang đến nhiều cơ hội quan sát sao băng cho người yêu thiên văn.

Hai nhật thực, hai nguyệt thực

Năm 2026 sẽ có hai lần nhật thực và hai lần nguyệt thực.

Ngày 17/2, nhật thực hình khuyên xảy ra tại Nam Cực khi Mặt trăng không đủ lớn để che kín Mặt trời, tạo nên hiệu ứng “vòng lửa”. Nhật thực một phần cùng thời điểm có thể quan sát tại một số khu vực ở châu Phi và Nam Mỹ.

Ngày 12/8, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện tại Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Nga và Bồ Đào Nha. Các khu vực khác ở châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ có thể quan sát nhật thực một phần. Các chuyên gia khuyến cáo người dân sử dụng kính bảo hộ chuyên dụng khi quan sát để tránh tổn thương mắt.

Nhật thực hình khuyên quan sát tại Puerto San Julián, Argentina, tháng 10/2024. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra vào 3/3, có thể quan sát tại châu Á, Australia, châu Mỹ và khu vực Thái Bình Dương. Khi Mặt trăng đi vào vùng bóng umbra của Trái đất, nó sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm, hiện tượng thường được gọi là “trăng máu”.

Ngoài ra, nguyệt thực một phần sẽ xảy ra từ 27 - 28/8, có thể quan sát tại châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và Tây Á.

6 hành tinh đồng loạt xuất hiện

Từ trên xuống: Mặt trăng, sao lùn Regulus, sao Kim, sao Hỏa và sao Mộc. (Ảnh: Universetoday)

Tháng 2/2026, bầu trời đêm sẽ chứng kiến sự xuất hiện đồng thời của sáu hành tinh. Sao Kim, sao Thủy, sao Mộc và sao Thổ có thể quan sát bằng mắt thường trong điều kiện thuận lợi, trong khi sao Thiên Vương và sao Hải Vương cần đến ống nhòm hoặc kính thiên văn.

Một số hiện tượng đáng chú ý khác gồm trăng khuyết nằm giữa sao Kim và sao Mộc vào tháng 5, hai hành tinh sau đó đổi chỗ vào đầu tháng 6, tiếp đến là hiện tượng Mặt trăng che khuất sao Mộc trong thời gian ngắn vào tháng 10.

Rạng sáng 16/11, ánh đỏ rực của sao Hỏa sẽ xuất hiện gần sao Mộc, tạo nên cặp hành tinh lấp lánh trên bầu trời.