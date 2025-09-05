Những điều nên và kiêng kỵ trong dịp rằm tháng 7

(VTC News) -

Tháng 7 Âm lịch năm nay bắt đầu từ ngày 23/8 và kết thúc vào 21/9 Dương lịch. Đây là thời điểm được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, gắn liền với nhiều phong tục tập quán, vừa mang màu sắc tín ngưỡng, vừa phản ánh tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt.

Trong cuốn Tục thờ cúng của người Việt, tác giả Bùi Xuân Mỹ cho biết, theo tín ngưỡng truyền thống thì vào rằm tháng 7, các tội nhân ở cõi âm được tha một ngày, bởi vậy các gia đình ở dương gian làm cỗ bàn cúng gia tiên, đốt vàng mã tụng kinh độ trì cho họ.

Rằm tháng 7 còn có ý nghĩa đặc biệt trong Phật giáo. Đây là mùa Vu lan báo hiếu, dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Chính vì vậy, các hoạt động trong tháng này không chỉ xoay quanh yếu tố tâm linh mà còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, hướng con người đến sự tri ân, sẻ chia và hành thiện.

Rằm tháng 7 Âm lịch gắn với nhiều tập tục và lưu ý trong đời sống người Việt. (Ảnh: Nhật Thùy)

Những việc nên làm trong ngày rằm tháng 7

Truyền thống dân gian khuyên rằng Rằm tháng 7 là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, hướng đến điều thiện lành. Một số việc được khuyến khích thực hiện gồm:

Làm lễ cúng Rằm tháng 7

Thông thường, lễ cúng Rằm tháng 7 có ba phần: Cúng Phật, cúng gia tiên và cúng chúng sinh (cô hồn). Mâm cúng Phật thường là đồ chay, hoặc đơn giản có thể chỉ là một đĩa ngũ quả. Mâm cúng gia tiên quan trọng nhất, thể hiện lòng tưởng nhớ và tri ân. Cúng cô hồn thường được bày ngoài trời, mang ý nghĩa bố thí, chia sẻ cho những linh hồn không nơi nương tựa.

Thả đèn hoa đăng

Ở nhiều địa phương, người dân có thói quen thả đèn hoa đăng trên sông hoặc hồ. Những chiếc đèn tượng trưng cho hoa sen, mang ánh sáng soi rọi, sưởi ấm linh hồn người đã khuất. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, hoạt động này còn là một nét đẹp văn hóa, giúp cộng đồng gắn kết trong không gian lễ hội trang nghiêm.

Phóng sinh

Phóng sinh là một hành động nhân đạo, thể hiện lòng từ bi. Vào dịp Rằm tháng 7, nhiều gia đình thường mua cá, chim, rùa để thả về tự nhiên. Tuy nhiên, để phóng sinh thực sự có ý nghĩa, cần tránh chạy theo hình thức, phóng sinh đúng cách để bảo đảm sự sống cho các con vật.

Thăm mộ, tảo mộ

Thăm mộ tổ tiên là việc làm quen thuộc trong tháng 7 Âm lịch. Gia đình thường dọn dẹp, thắp hương, sửa sang phần mộ để tưởng nhớ người đã khuất. Đây cũng là dịp để con cháu quây quần, gắn kết các thế hệ, cùng nhau nhìn lại cội nguồn.

Đi chùa, làm công đức

Nhiều người lựa chọn đến chùa vào Rằm tháng 7 để tham dự lễ Vu Lan, cầu siêu và cầu an. Ngoài việc thắp hương, tụng kinh, gia chủ có thể phát tâm công đức, góp phần duy trì các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Hành động này thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa điều thiện trong xã hội.

Người dân thả đèn hoa đăng, cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành. (Ảnh: Ngô Nhung)

Những điều dân gian kiêng làm trong ngày Rằm tháng 7

Bên cạnh những việc nên làm, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn nói chung và ngày Rằm tháng 7 Âm lịch nói riêng. Các quan niệm này phần lớn xuất phát từ tâm lý “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và thói quen truyền đời. Người hiện đại nên xem xét dưới góc độ khoa học, một số kiêng kỵ ngoài ý nghĩa tâm linh còn có giá trị thực tế, có thể cân nhắc để áp dụng ở mức phù hợp.

Không phơi quần áo qua đêm

Từ xưa, người ta tin rằng quần áo phơi ngoài trời ban đêm dễ “vướng” khí âm. Ngày nay, lý do thực tế hơn là quần áo phơi đêm dễ ẩm mốc, hút mùi, gây hại cho sức khỏe.

Không đứng quá gần tường hay hẻm tối

Theo quan niệm dân gian, những nơi tối tăm, lạnh lẽo thường gắn với tà khí. Trên thực tế, việc hạn chế đứng ở hẻm nhỏ hay gần tường vào ban đêm cũng giúp đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

Tránh đi chuyến xe cuối cùng trong đêm

Niềm tin xưa cho rằng những chuyến xe muộn dễ gặp chuyện chẳng lành. Ở góc độ đời sống, việc hạn chế đi lại khuya muộn thực sự cần thiết để giảm nguy cơ tai nạn hoặc sự cố an ninh.

Không cạo lông chân

Người Trung Quốc xưa tin rằng lông chân có khả năng trấn áp tà khí. Ngày nay, tục kiêng này ít người theo, chủ yếu được nhắc đến như một khía cạnh trong cuộc sống của người xưa.

Không huýt sáo vào ban đêm

Huýt sáo về đêm được dân gian cho là dễ thu hút sự chú ý của ma qủy. Trong thực tế, đây cũng là hành vi dễ gây phiền hà, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.

Không đặt tay lên vai người khác

Tín ngưỡng Á Đông quan niệm mỗi người có “ngọn lửa hộ thân” trên vai. Chạm vào vai người khác có thể làm “mất lửa”. Trong quan niệm của người hiện đại, nên tránh chạm vào cơ thể người khác trừ khi cực kỳ thân thiết.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.