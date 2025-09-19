Những chiếc iPhone 17 đầu tiên từ MediaMart đến tay khách hàng

(VTC News) -

Kể từ khi ra mắt, iPhone 17 series trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường di động toàn cầu. Với nhiều cải tiến vượt trội về hiệu năng, camera và thiết kế, sản phẩm nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của các tín đồ công nghệ.

Sức nóng vượt kỳ vọng của iPhone 17

Từ khi mở cổng đăng ký thông tin về iPhone 17, MediaMart ghi nhận hàng nghìn lượt khách hàng quan tâm. Trong ngày đầu mở bán chính thức, rất nhiều khách hàng đã đến siêu thị MediaMart sớm để xếp hàng nhận máy, thể hiện sức hút mãnh liệt của dòng iPhone 17 series.

“Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khách hàng. Lượng khách hàng đến nhận máy đã vượt kỳ vọng ban đầu, đặc biệt là các phiên bản Pro Max và các tùy chọn bộ nhớ lớn”, một đại diện của MediaMart chia sẻ.

Sức hút của iPhone 17 đến từ những nâng cấp đột phá, đáng chú ý là chip A19 Pro mạnh mẽ trên các phiên bản Pro, mang đến hiệu năng xử lý vượt trội. Bên cạnh đó, cụm camera với khả năng zoom quang học 10x và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt khiến sản phẩm nhanh chóng trở nên khan hiếm, đặc biệt là với tùy chọn màu sắc ấn tượng như Cosmic Orange.

Mở bán iPhone 17 - nhận ưu đãi khủng tới 14 triệu

MediaMart đang mang đến những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng trong ngày đầu mở bán iPhone 17. Loạt sản phẩm mới của Apple có mức giá đa dạng, từ 24.990.000 VNĐ cho phiên bản iPhone 17 256GB, đến 63.990.000 VNĐ cho mẫu cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB, đáp ứng mọi nhu cầu và phân khúc khách hàng.

Khách hàng mua iPhone 17 tại MediaMart còn được hưởng nhiều đặc quyền với tổng giá trị quà tặng lên tới 14 triệu đồng. Đáng chú ý là chương trình trả góp 0% lãi suất trong 6 tháng, giúp việc sở hữu sản phẩm trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm củ sạc nhanh chính hãng trị giá 790k, giảm 50% khi mua ốp lưng và gói Bảo hành mở rộng, cùng một E-voucher trị giá 10 triệu đồng.

MediaMart - địa điểm mua iPhone 17 series uy tín

Sự kiện mở bán iPhone 17 series thành công là minh chứng cho sự tin tưởng của người dùng dành cho MediaMart. Với hệ thống siêu thị rộng khắp, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và các chương trình ưu đãi hấp dẫn, MediaMart đã và đang khẳng định vị thế là một trong những địa chỉ mua sắm công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Việc mở bán sớm iPhone 17 series cho thấy sự nỗ lực không ngừng của MediaMart trong việc cập nhật những sản phẩm công nghệ, mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng. Đặc biệt, nhân dịp iPhone 17 ra mắt, MediaMart có chương trình ưu đãi đặc biệt cho các dòng iPhone cũ hơn, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một chiếc iPhone chính hãng với mức giá hấp dẫn!

