Những 'cái bẫy' rình rập người đi đường trên đèo Lò Xo

"Hầu như tuần nào tôi cũng có việc đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và qua đèo Lò Xo. Chứng kiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng, tôi và nhiều tài xế không khỏi lo lắng, nhất là chạy xe ban đêm rất nguy hiểm" - anh N.T. (trú tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.