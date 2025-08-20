Những 'cái bẫy' rình rập người đi đường trên đèo Lò Xo

Thời gian qua, cánh tài xế thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua đèo Lo Xo thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi không khỏi bất an trước tình trạng mặt đường xuống cấp ngày một nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Theo ghi nhận của PV, đèo Lò Xo đoạn qua xã Đăk Blô xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, nứt vỡ, sụt lún… Không ít vị trí tạo thành vũng nước khi trời mưa, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.
"Hầu như tuần nào tôi cũng có việc đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và qua đèo Lò Xo. Chứng kiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng, tôi và nhiều tài xế không khỏi lo lắng, nhất là chạy xe ban đêm rất nguy hiểm" - anh N.T. (trú tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.
Vết nứt nẻ chằng chịt trên bề mặt Quốc lộ 14.
Nhìn từ xa, mặt đường loang lổ chẳng khác nào tấm chiếu rách.
Tại một số vị trí, khi cùng lúc hai xe ngược chiều gặp nhau, tài xế buộc phải giảm tốc độ, nhường nhau ở phần đường còn bằng phẳng. Vào ban đêm hoặc trời mưa, việc nhận diện các hố sâu rất khó, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc mất lái.
Được biết, Quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với miền Trung. Những năm qua, khu vực này được xem là điểm nóng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bởi địa hình hiểm trở.
Đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, công tác sửa chữa đèo Lò Xo được triển khai từ ngày 22/5, dự kiến hoàn thành vào 21/7. Tuy nhiên, mưa kéo dài hơn một tháng qua đã khiến tiến độ chậm so với kế hoạch. Hiện Khu Quản lý đường bộ 3 đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sửa chữa toàn tuyến đèo Lò Xo, nhằm sớm đảm bảo lưu thông an toàn.
