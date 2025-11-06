Nhu yếu phẩm và hơn 2.000 trang phục được trao tận tay đồng bào Huế

(VTC News) -

Với mong muốn chung tay giúp người dân Huế vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết giữa tình trạng mưa lũ dai dẳng, UNIQLO Việt Nam nhanh chóng cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm: 170 thùng sữa, 170 thùng nước, 150 thùng giấy vệ sinh, 41 thùng bánh tới bệnh viện Trung ương Huế.

Ngoài ra, thương hiệu còn hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt tới các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bệnh viện, và 200 triệu đồng để hỗ trợ các trường học bị thiệt hại trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” của Quỹ Hy vọng, qua đó hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cùng với khoản quyên góp với tổng trị giá 500 triệu đồng, các trang phục UNIQLO mới và hơn 2.000 trang phục RE.UNIQLO cũng được chuyển đến người dân tại địa phương.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Trước những thiệt hại nặng nề của người dân Huế nói riêng và miền Trung nói chung, chúng tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc thông qua các hành động ý nghĩa nhằm xoa dịu những tổn thất, tổn thương của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với tất cả trân trọng, chúng tôi hy vọng sự này sẽ góp phần giúp người dân Huế ổn định cuộc sống, và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.”