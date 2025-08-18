Nhiều lợi ích từ thẻ doanh nghiệp BIDV Business

(VTC News) -

Từ 1/7/2025, theo yêu cầu tại Nghị định 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ, tất cả các chi phí từ 5 triệu đồng của doanh nghiệp muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng thì bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Để quản trị chi phí hiệu quả, đáp ứng yêu cầu được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, sản phẩm thẻ doanh nghiệp BIDV Business sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và đáp ứng quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản lý giao dịch một cách tập trung, đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ cho mỗi khoản chi. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các giao dịch như thanh toán công tác phí, mua sắm văn phòng phẩm, tiếp khách, đào tạo, hội thảo… Tất cả các khoản thanh toán này đều được hệ thống ngân hàng ghi nhận và tổng hợp trong bảng sao kê điện tử, giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát dòng tiền, đối soát và phân tích chi phí.

Từ nay đến 31/12/2025, khách hàng doanh nghiệp phát hành mới thẻ BIDV Business sẽ được nhận ngay ưu đãi hoàn tiền 30% giá trị giao dịch. Bên cạnh đó, tất cả các chủ thẻ đều được BIDV hoàn tiền thêm lên đến 10% đối với các chi tiêu hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh như: Vé máy bay, ăn uống tiếp khách, lưu trú khách sạn, quảng cáo,… Những ưu đãi này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, BIDV còn mang đến đặc quyền vượt trội cho chủ thẻ BIDV Visa Business với dịch vụ Phòng chờ sân bay và Fast Track cao cấp tại các sân bay trên toàn quốc, qua đó giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao trải nghiệm cho các chuyến công tác.

Với hạn mức thẻ lên đến 10 tỷ đồng, lãi suất thẻ ưu đãi nhất thị trường và chính sách trả góp 0% tối đa lên đến 12 tháng, BIDV Visa Business còn là giải pháp cung cấp nguồn vốn lưu động ngắn hạn nhanh chóng, giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề tức thời về nguồn vốn với chi phí tối ưu.

Thẻ còn tích hợp công nghệ Chip theo chuẩn EMV an toàn, giúp doanh nghiệp thanh toán các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách dễ dàng chỉ với một chạm, quẹt hoặc click chuột.

Để mở thẻ BIDV Business, doanh nghiệp có thể liên hệ Hotline 19009248 hoặc đến chi nhánh BIDV trên toàn quốc để được tư vấn cụ thể.