Nhiều dự án chưa đủ điều kiện vẫn rao bán: Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng

Trước tình trạng nhiều dự án bất động sản (BĐS) được quảng cáo rộng rãi trên không gian mạng với các nội dung “pháp lý rõ ràng, tiện ích đầy đủ…” nhưng chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, Sở Xây dựng TP.HCM đã chính thức thông tin về việc này, khuyến cáo người dân thận trọng và nêu rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/12, ông Vũ Anh Dũng - Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết có 4/5 dự án bất động sản lớn được phản ánh chưa có thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng trên thị trường vẫn rầm rộ quảng cáo rao bán.

Ông Vũ Anh Dũng - Phó phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Cụ thể là các dự án: Setia Edenia (phường Lái Thiêu) do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư; The Gió Riverside (phường Đông Hòa) do Công ty TNHH XD KD DV Đông Nam làm chủ đầu tư; A&T Saigon Riverside (phường Bình Hòa) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương; dự án AVA Plaza (phường Thuận Giao) do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc An Phú thực hiện.

Các dự án này chưa được Sở Xây dựng cấp văn bản thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo đúng quy định của Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở hiện hành.

Vì vậy, việc rao bán, nhận cọc, huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào từ khách hàng có thể mang dấu hiệu vi phạm pháp luật về huy động vốn trái phép, đại diện Sở Xây dựng khẳng định.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng nhấn mạnh, các dự án chỉ được phép ký hợp đồng mua bán, huy động vốn khi có Văn bản thông báo đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Người dân và khách hàng trước khi đặt cọc, ký hợp đồng cần tra cứu trực tiếp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại mục “Quản lý nhà và thị trường bất động sản”, tránh rủi ro mua phải sản phẩm chưa có giá trị pháp lý.

Theo Sở, việc đăng tải danh sách dự án đủ điều kiện được thực hiện ngay sau khi văn bản được phát hành, đảm bảo thông tin kịp thời và chính xác.

Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở hiện hành nghiêm cấm các hành vi gian lận, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản; trong đó, chủ đầu tư không được ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Nếu phát hiện đơn vị môi giới quảng cáo sai thông tin pháp lý để thu hút khách hàng, có thể bị xử phạt hành chính hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh BĐS từ 3 đến 6 tháng, ngoài việc bị xử phạt tiền theo Nghị định số 16/2025/NĐ-CP.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết quá trình công bố thông tin dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện ngay sau khi văn bản thông báo được ban hành. Văn bản cùng phụ lục danh mục dự án được chuyển đến bộ phận quản trị Cổng thông tin điện tử của Sở để đăng tải công khai, đảm bảo người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu ngay mà không phụ thuộc chu kỳ định kỳ.

Trước tình trạng quảng cáo, giới thiệu sai lệch pháp lý trên không gian mạng, Sở Xây dựng khẳng định sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị kiểm tra chuyên ngành để rà soát, xử lý các nội dung quảng cáo sai sự thật theo đúng quy định pháp luật và chức năng quản lý.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì quản lý hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, internet; các đơn vị liên quan phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quảng cáo, quảng bá dự án BĐS nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài kế hoạch kiểm tra định kỳ, Sở Xây dựng cho biết sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các dự án đang “rầm rộ” quảng bá nhưng chưa có văn bản đủ điều kiện bán. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh BĐS.