Nhiều bộ, cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 1% hoặc chưa giải ngân

(VTC News) -

Năm 2026, Thủ tướng đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước cho các bộ, cơ quan trung ương là hơn 995.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 93.000 tỷ so với kế hoạch vốn năm 2025. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 345.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là trên 650.000 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương giao tăng hơn 12.932 tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính từ đầu năm đến ngày 28/2 đã giải ngân hơn 55.739 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn Ngân sách trung ương là 10.178 tỷ đồng (2,9%); vốn ngân sách địa phương là hơn 45.561 tỷ đồng (7%).

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân tương đương về tỷ lệ và cao về số tuyệt đối là hơn 10.928 tỷ đồng.

Nhiều bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân. (Ảnh minh họa: Lương Ý).

Cũng tính đến hết tháng 02/2026, so với kế hoạch Thủ tướng giao, có 6 bộ, cơ quan và 14 địa phương tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Công an; Điện Biên; Lai Châu; Thành phố Hải Phòng; Lạng Sơn; TP.HCM; Hà Tĩnh; Cà Mau; Gia Lai; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên; Thành phố Cần Thơ; Khánh Hòa; Ninh Bình; Thành phố Đà Nẵng.

Còn 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước (trong đó có 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân).

Trên cơ sở báo cáo định kỳ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm 2026 là: Khó khăn, vướng mắc liên quan đến phân bổ vốn: Việc chưa phân bổ một lượng vốn tương đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN những tháng đầu năm 2026 (còn khoảng 32,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao)…

Tiếp đó là khó khăn vướng mắc khác trong tổ chức thực hiện: Trong 2 tháng đầu năm, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thường đạt thấp, cùng với thời gian nghỉ Tết năm 2026 diễn ra muộn, tạm thời làm chậm công tác thi công xây dựng cho dự án của các chủ đầu tư, nhà thầu.

Ngoài ra, khối lượng hồ sơ thanh toán lớn vào thời điểm cuối năm trước chuyển sang đầu năm 2026 cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong tháng đầu năm. Và hạn chế trong năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu do chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Đối với các dự án ODA, một số dự án chưa hoàn thành quy trình thủ tục đầu tư dẫn tới chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn…