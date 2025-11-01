Nhân viên nhà hàng ‘hóa’ nhân vật kiếm hiệp, nấu ăn bằng kung fu

(VTC News) -

Một nhà hàng Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ ý tưởng độc đáo: để nhân viên hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp và nấu ăn bằng kỹ năng kung fu.

Nhà hàng mang tên Sân Xiangyang, khai trương vào tháng 9, ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được trang trí theo phong cách khu vườn cổ điển, kết hợp với những màn biểu diễn võ thuật công phu để mang lại trải nghiệm mới lạ cho thực khách, theo Jimu News.

Không chỉ là một nhà hàng, nơi đây còn được xem như một sân khấu nghệ thuật sống động. Mỗi ngày, vào 19h tối, nhân viên sẽ trình diễn những màn biểu diễn ngắn dựa trên các câu chuyện võ hiệp kinh điển. Một số người hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng trong Anh Hùng Xạ Điêu, tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung, một trong những tác phẩm được yêu thích nhất thế giới.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách gợi nhớ đến một khu vườn Trung Quốc cổ. (Ảnh: Douyin)

Các nhân viên hóa thân thành các nhân vật trong truyện để nấu ăn.

Trong các video lan truyền trên mạng, có thể thấy một nữ nhân viên vào vai Hoàng Dung, nữ anh hùng thông minh, lanh lợi, vừa phục vụ món ăn vừa tương tác với khách hàng.

Một người khác lại đóng vai Mai Siêu Phong, nổi tiếng với chiêu “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo”, biểu diễn màn nhào bột đầy mạnh mẽ. Đặc biệt, một nhân viên khác trong vai Kha Trấn Ác, một nhân vật mù trong truyện, vẫn thực hiện các thao tác nấu ăn tinh tế trong tình trạng bịt mắt.

Cả Mai Siêu Phong và Kha Trấn Ác vốn là những nhân vật phản diện, trong khi Hoàng Dung lại được yêu mến nhờ tính cách hóm hỉnh và tài võ nghệ siêu phàm. Chính sự tương phản này khiến trải nghiệm tại nhà hàng trở nên vừa kịch tính, vừa giải trí.

“Đến xem nào! Đoán xem người đó là ai! Nhanh lên, chụp ảnh lại đi!” – một vị khách hào hứng hét lên trong đoạn video được lan truyền rộng rãi.

Khách hàng thích thú với tạo hình của các nhân vật.

Tổng giám đốc nhà hàng, ông Chu Tú Quân, chia sẻ: “Chúng tôi đã mời một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đến huấn luyện nhân viên cách nhập vai các nhân vật võ hiệp. Mục tiêu là khắc họa tinh thần văn hóa võ thuật truyền thống và mang lại trải nghiệm chân thực, khác biệt cho khách hàng".

Không phải ngẫu nhiên mà nhà hàng chọn Tương Dương làm địa điểm. Theo tiểu thuyết Kim Dung, thành phố này có mối liên hệ sâu sắc với văn hóa võ hiệp, từng là bối cảnh của nhiều trận chiến huyền thoại.

Một khách hàng họ Chu cho biết: “Tôi thấy nhiều người chia sẻ về nhà hàng này trên mạng xã hội và đều nói rằng họ có trải nghiệm tuyệt vời, nên tôi đã đưa cả gia đình đến thử".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại có ý kiến trái chiều. Một số người ca ngợi đây là ý tưởng sáng tạo, thú vị và đậm chất văn hóa võ hiệp. Ngược lại, một số khác bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh: “Họ hóa trang và biểu diễn trong khi nấu ăn, trông chẳng hợp vệ sinh chút nào. Tôi không dám ăn".

Cộng đồng mạng có những ý kiến trái chiều về nhà hàng.

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt, việc kết hợp giải trí với ẩm thực trở thành xu hướng để thu hút khách hàng. Năm 2024, một chủ nhà hàng ở Trùng Khánh cũng gây sốt khi hóa thân thành robot phục vụ bàn, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Dù nhận về những phản ứng khác nhau, nhà hàng Sân Xiangyang vẫn cho thấy sức hút của việc kết hợp văn hóa truyền thống với trải nghiệm hiện đại, khi một bữa ăn không chỉ là chuyện của vị giác, mà còn là hành trình “bước vào thế giới võ hiệp” giữa đời thực.