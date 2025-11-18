Nhà vệ sinh công cộng 500 triệu đồng giữa phường Sài Gòn bỗng nhiên biến mất

(VTC News) -

Đại diện Công an phường Sài Gòn ngày 18/11 xác nhận đã tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Công Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong (trụ sở tại phường Xuân Hòa) về việc một nhà vệ sinh công cộng miễn phí gắn liền ki-ốt do họ đầu tư bị tháo dỡ, di dời mà không được thông báo.

Công an phường đang phối hợp với UBND phường để xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà vệ sinh công cộng bất ngờ biến mất, còn công nhân đập phá, tháo dỡ.

Theo trình báo của ông Hoàng Công Hiệp, Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường Tiên Phong được UBND TP.HCM cho phép triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng theo đề án xã hội hóa đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống nhà vệ sinh công cộng miễn phí trên địa bàn thành phố.

Tháng 5/2023, công ty đã lắp đặt một công trình nhà vệ sinh gắn liền kiot tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (Quận 1 cũ- nay thuộc phường Sài Gòn) trị giá khoảng 500 triệu đồng, nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách.

Ông Hiệp cho biết sáng 11/11, công ty phát hiện toàn bộ công trình nhà vệ sinh công cộng cùng tài sản bên trong kiot (gồm tủ đá, tủ đông, thiết bị pha chế nước giải khát...), đã bị tháo dỡ và di dời khỏi hiện trường trong đêm.

Ngày 12/11, công ty đã trình báo Công an phường Sài Gòn, đồng thời gửi đơn phản ánh đến UBND phường Sài Gòn, UBND TP.HCM.

Cũng trong ngày 12/11, khi đến khu vực đặt nhà vệ sinh công cộng, ông chỉ thấy một bãi đất trống, được rào chắn xung quanh, cùng một nhóm nhân công đang tiến hành đục nền bê tông. Ông Hiệp khẳng định công ty không nhận được bất kỳ văn bản thông báo di dời hoặc quyết định cưỡng chế nào liên quan đến công trình.

“Việc công trình bị tháo dỡ mà doanh nghiệp chúng tôi không được thông báo là điều bất thường cần làm rõ", ông Hiệp nói.

Từ năm 2020, từ phong trào xã hội hóa, khu vực trung tâm TP.HCM lần lượt đưa vào vận hành loạt nhà vệ sinh công cộng miễn phí tại phục vụ người dân, du khách trước tình trạng khu trung tâm thiếu nghiêm trọng nhà vệ sinh công cộng. Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có tờ trình UBND TP.HCM, ban hành đề án cải thiện nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024-2025. Đề án mong muốn tạo cơ chế thuận lợi và sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị chủ trì lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện xây mới, nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng bằng các hình thức khác nhau, khuyến khích áp dụng xã hội hóa… Hiện TP.HCM có khoảng 2.165 nhà vệ sinh công cộng. Trong đó chỉ có 283 nhà vệ sinh ở khu vực công cộng như công viên, vỉa hè, bến xe; 1.882 nhà vệ sinh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trụ sở công…