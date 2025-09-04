Nhà trọ Hà Nội khan hiếm, giá cao ngất, sinh viên chật vật tìm thuê

(VTC News) -

Tại khu vực Cổ Nhuế - nơi tập trung nhiều trường Đại học - giá phòng trọ hiện phổ biến 3 - 4 triệu đồng/phòng diện tích 25 m², WC khép kín, lắp đặt đủ thiết bị và cho phép nấu cơm trong phòng bằng bếp từ…

Một chủ nhà cho biết, bà có vài chục phòng nhưng đã hết từ hơn nửa tháng trước. "Từ trước ngày 20/8, phụ huynh đã đến thuê hoặc đặt cọc phòng cho con em họ rồi. Anh đi tìm muộn như thế này thì khó lắm”, bà nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trường giới thiệu một căn chung cư mini với hơn 38 phòng trọ, cách Học viện Tài chính và trường Đại học Tài nguyên Môi trường khoảng 2km. Mỗi phòng được thiết kế rộng 30m², khép kín, có 1 phòng nhỏ tiếp khách cũng là gian bếp, 1 nhà WC, 1 phòng ngủ kê 2 giường tầng, đầy đủ điều hoà, bình nóng lạnh, bình cứu hoả...

Giá thuê phòng trọ ngày cao. (Ảnh minh họa).

“Năm nay tôi cho thuê với giá 4,5 triệu đồng/phòng, mỗi phòng ở được 4 người, mức này tăng từ 300.000 - 500.000 đồng/phòng so với năm ngoái. Lý do là giá nhà tại Hà Nội đã tăng rất cao. Hơn 1 năm trước, gia đình tôi đầu tư mua một lô đất, xây dựng được căn chung cư mini hết khoảng 15 tỷ. Nhưng năm nay để làm được như vậy thì phải đầu tư hết gần 25 tỷ. Vì thế việc tăng giá phòng cho thuê là điều tất yếu. Chung cư của tôi hiện chỉ còn vài phòng trống, khoảng một, hai hôm nữa là hết”, ông Trường nói.

Ngoài Cổ Nhuế, ông Trường còn có 2 chung cư mini với gần 80 căn hộ nhỏ ở phố Quan Hoa và đường Bưởi. “Giá thuê ở đây đắt hơn, từ 5,5 - 6,5 triệu đồng/phòng, tùy diện tích, vị trí. Tuy nhiên, cả hai căn chung cư trên đều đã kín chỗ. Theo thông tin tôi được biết, các khu nhà trọ gần trường đại học hầu như đã hết phòng, trong khi vẫn rất đông phụ huynh, sinh viên tìm đến thuê", ông Trường cho biết thêm.

Tiếp tục khảo sát tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, nơi gần trường Đại học Quốc Gia, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Sân khấu điện ảnh…,có thể thấy tình trạng khan hiếm phòng trọ cũng đang diễn ra.

“Bây giờ may ra tìm được phòng bình dân với giá 3,3 triệu đồng, diện tích khoảng 25 m², tuy có điều hòa, bình nóng lạnh nhưng phải sử dụng chung máy giặt với cả tầng và không có bếp riêng. Những phòng rộng rãi hơn, có thang máy, bếp riêng thì hiện giờ đã được thuê hết rồi”, một chủ nhà nói.

Em Đào Thị Thuý Hiền (quê Ninh Bình) kể: "Em và mẹ đến tìm nhà trọ ở khu vực Mễ Trì. Em được chủ nhà giới thiệu một căn phòng rộng chừng 30 m², khép kín với giá 5 triệu đồng và quy định chỉ được ở 4 người. Mỗi tháng, mỗi người lại phải nộp thêm 100.000 đồng tiền nước, 100.000 đồng tiền gửi xe, 50.000 đồng Internet, 50.000 đồng tiền đổ rác, 50.000 đồng tiền thang máy và 5.000 đồng/kw điện. Như vậy, ngoài tiền phòng 1,3 triệu đồng/người, mỗi sinh viên như em còn phải tốn thêm khoảng 500.000 chi phí khác.

Chủ nhà đang thúc giục nếu không chốt để thuê nhanh sẽ hết phòng, vì thế dù khá đắt đỏ nhưng em đang cố tìm đủ bạn sống cùng để chốt thuê căn đó, nếu không cũng không biết tìm ở đâu. Em đã mất nhiều ngày vất vả tìm phòng rồi mà chưa được".

Anh Khâu Hải Nam, chủ một dãy căn hộ cho thuê tại phường Hà Đông cho biết, tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân số cao khiến nhu cầu thuê nhà tại Thủ đô luôn ở mức lớn. Vì thế đầu năm học mới, khi sinh viên tấp nập kéo đi tìm chỗ ở thì áp lực nguồn cung càng lớn, đẩy mức giá dễ dàng leo cao.

“Giá thuê nhà tăng như hiện nay còn chịu ảnh hưởng từ xu hướng lạm phát. Khi chi phí sinh hoạt, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng, chủ nhà thường phải điều chỉnh giá thuê để bù đắp chi phí. Cùng với đó, trong bối cảnh giá nhà ở liên tục tăng, vượt ngoài khả năng chi trả của phần đông người dân thì nhiều người buộc phải lựa chọn thuê nhà thay vì mua. Chính vì thế nhà trọ cho thuê ngày càng khan hiếm và giá tăng cao, nhất là ở gần khu trung tâm”, anh Nam phân tích thêm.