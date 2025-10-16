Nhà thuốc An Khang ra mắt ứng dụng di động: Mua thuốc dễ dàng kèm miễn phí ship

(VTC News) -

Ứng dụng “Nhà Thuốc An Khang” sở hữu giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích nổi bật giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể dễ dàng tra cứu giá thuốc, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, đặt lịch khám, mua sắm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và xem lại lịch sử giao dịch… tất cả gói gọn trong một nền tảng duy nhất.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/12, khách hàng tải và đăng nhập ứng dụng lần đầu sẽ nhận ngay ba phiếu mua hàng trị giá tổng cộng 200.000 đồng. Cụ thể, phiếu đầu tiên giảm tối đa 100.000 đồng, hai phiếu sau lần lượt 50.000 đồng, được kích hoạt sau mỗi đơn hàng giao thành công.

Ứng dụng Nhà Thuốc An Khang đã có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android.

Ưu đãi này áp dụng cho hầu hết sản phẩm có bán tại hệ thống An Khang từ vitamin, thực phẩm chức năng, đến dược mỹ phẩm hoặc các thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy đo huyết áp, đo đường huyết... Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng chọn được những sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của bản thân và gia đình, vừa chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, vừa tiết kiệm được chi phí.

Một điểm cộng lớn khác của ứng dụng là mọi đơn hàng đều được giao miễn phí, dù giá trị nhỏ đến đâu. Chính sách này khiến việc mua thuốc hay thực phẩm chăm sóc sức khỏe trở nên nhẹ nhàng hơn: Người dùng có thể đặt hàng bất cứ lúc nào mà không cần đắn đo vì phí vận chuyển, đặc biệt tiết kiệm cho những lần chỉ cần mua gấp vài món nhỏ lẻ.

Người dùng ứng dụng không chỉ được săn loạt deal hời chỉ có trên nền tảng này mà còn được miễn phí ship.

Bên cạnh các ưu đãi thiết thực trên, ứng dụng “Nhà Thuốc An Khang” còn được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành hữu ích của người tiêu dùng. Một trong những tính năng nổi bật nhất là “mua lại nhanh” - hiển thị sẵn những sản phẩm người dùng từng đặt mua trước đó.

Tính năng nhỏ nhưng lại giải quyết được vấn đề mà rất nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi mắc phải: quên hoặc không nhớ rõ loại thuốc đang dùng. Giờ đây, chỉ cần mở ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng mua lại đúng sản phẩm quen thuộc mà không mất thời gian tìm kiếm.

Quan trọng hơn, phía sau ứng dụng này là đội ngũ dược sĩ An Khang nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn tận tâm cho từng khách hàng. Vì vậy, dù mua online, người dùng vẫn được hỗ trợ chu đáo như khi đến trực tiếp nhà thuốc. Mô hình này giúp An Khang vừa mở rộng khả năng phục vụ, vừa giữ nguyên triết lý của An Khang: Bán thuốc bằng cái tâm, chăm sóc người bệnh bằng sự thấu cảm.

Chất lượng dịch vụ tư vấn trên ứng dụng vẫn được đảm bảo tối đa như thể đến trực tiếp nhà thuốc.

Ứng dụng “Nhà Thuốc An Khang” vì thế không chỉ là công cụ mua sắm, mà là người bạn đồng hành giúp mỗi gia đình tiết kiệm thời gian hơn, khỏe hơn mỗi ngày. Tải app ngay để được nhận các voucher, tận hưởng loạt ưu đãi đặc quyền kèm dịch vụ giao hàng miễn phí toàn quốc.