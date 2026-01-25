Nhã Phương sinh con thứ ba, xúc động chia sẻ khoảnh khắc làm mẹ

(VTC News) -

Trưa 25/1, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh vượt cạn thành công, đón con thứ ba chào đời. Nữ diễn viên trải lòng rằng dù đã là “tập 3”, cảm xúc khi làm mẹ vẫn vẹn nguyên như lần đầu: hồi hộp, bỡ ngỡ đến run rẩy khi chạm vào con, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vỡ òa.

Nhã Phương một mình "vượt cạn", không có ông xã ở bên.

Với cô, khoảnh khắc gia đình đón thêm thành viên mới trở nên trọn vẹn hơn khi luôn có chồng Trường Giang, hai con lớn và người thân ở bên tiếp thêm sức mạnh trong hành trình thiêng liêng ấy.

"Hạnh phúc vì gia đình mình lại đón thêm một thành viên mới. Và hạnh phúc hơn cả là vì Ba Tí, hai anh chị và cả nhà mình luôn ở đó, trao cho mẹ sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Gia đình mình yêu con rất nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới hồi tháng 9/2025, Trường Giang - Nhã Phương đã công khai tin vui mang thai lần ba. Nữ diễn viên đăng bức ảnh cả gia đình bốn người cùng khoe hình siêu âm, gọi em bé sắp chào đời là “thiên thần nhỏ”. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả và bạn bè trong giới giải trí.

Nhã Phương - Trường Giang hạnh phúc đón con thứ 3 chào đời.

Em bé thứ ba chào đời đúng vào thời điểm Trường Giang thử sức ở vai trò đạo diễn điện ảnh. Dù mang thai, Nhã Phương vẫn âm thầm đồng hành cùng chồng trong công việc, đảm nhận vai trò giám đốc casting, hỗ trợ lựa chọn diễn viên phù hợp. Với nữ diễn viên, hạnh phúc lớn nhất không chỉ là được làm mẹ mà còn là trở thành hậu phương vững chắc, chăm sóc tổ ấm và sẻ chia cùng chồng trên con đường sự nghiệp.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau khi hợp tác trong phim 49 ngày (2015), trước khi chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2018 sau ba năm hẹn hò.

Từ khi kết hôn, Trường Giang nhiều lần được nhắc đến như hình mẫu người chồng, người cha của gia đình khi luôn chu toàn việc nhà, quan tâm và yêu thương vợ con. Nhã Phương cũng không ít lần dành lời khen cho chồng vì sự chu đáo, giỏi nấu ăn và luôn đặt gia đình lên trên hết.

Năm 2019, cặp đôi đón con gái đầu lòng Destiny. Thời gian đầu, hai vợ chồng giữ kín hình ảnh của con, sau đó mới dần chia sẻ với khán giả. Đến tháng 10/2023, Nhã Phương tiếp tục sinh con trai thứ hai, bé Hope. Cả hai nhóc tỳ đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ và lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng.

Nhìn lại hành trình hôn nhân, Nhã Phương cho biết cô cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời tâm lý, luôn giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, không áp lực, đặc biệt trong những lần mang thai. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng nổi tiếng là ông bố chiều con. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh thường dành hết thời gian ở nhà để chơi cùng các con.