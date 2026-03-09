Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: Mốc son mới Vì sức khỏe cộng đồng

(VTC News) -

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TPHCM cũng như cả nước.

Sáng nay 9/3/2026, Tập đoàn TH chính thức khởi công Dự án Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TP.HCM). Với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm, đây là nhà máy chế biến sữa, đồ uống, sản xuất thực phẩm sạch lớn và hiện đại hàng đầu của cả nước, ứng dụng tinh hoa khoa học công nghệ và khoa học quản trị trong thời đại AI trên nền tảng phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy Chế biến Thực phẩm Sạch TH Bình Dương, sáng 9/3/2026.

Tham dự sự kiện có ông Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.HCM.

“Một quyết định mang tầm nhìn chiến lược”

Nhà máy được tư vấn thiết kế bởi Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Sagen, Tổng thầu là tập đoàn toàn cầu Shimizu (Nhật Bản), các đối tác công nghệ như Tetra Pak (Thụy Điển) và SIG (Thụy Sĩ) đều là những nhà cung cấp giải pháp công nghệ chế biến và đóng gói đứng đầu thế giới. Nhà máy có hệ thống 20 dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn.

Đặc biệt, Nhà máy tiên phong áp dụng công nghệ rót vô trùng Aseptic hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm - đồ uống. Với công suất lên tới 66.000 sản phẩm/giờ, công nghệ vượt trội này cho phép sản phẩm hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, giữ trọn vẹn hương vị và dưỡng chất tự nhiên từ nguồn nguyên liệu tươi sạch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - khẳng định, việc Tập đoàn TH đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy là một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện bản lĩnh cũng như khát vọng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước, cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

“Dự án không chỉ góp phần quan trọng trọng việc tăng cường năng lực chế biến thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và khu vực phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm Việt trên trường quốc tế” – Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá.

Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn TH, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây là định hướng phát triển mà TP.HCM khuyến khích nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong ngành chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch và cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho người dân.

Sứ mệnh “Người nội trợ tử tế” – Vì sức khỏe cộng đồng

Tại sự kiện, Anh hùng lao động Thái Hương- Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã chia sẻ về con đường chiến lược của tập đoàn.

Bà cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, TH đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh, với một công thức hết sức đơn giản để phát huy nội lực của mình, đó là trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới.

Và hôm nay, trong bối cảnh những thành tựu của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang làm thay đổi diện mạo thế giới, Tập đoàn TH tiếp tục tiến sâu vào một mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị đó trên nền tảng đã định hình ngay từ đầu – phát triển bền vững, đó chính là khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương”.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, chia sẻ về con đường chiến lược của Tập đoàn.

Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định, Nhà máy sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác – công nghiệp chế biến – phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội không những của địa phương TP.HCM mà còn trải dài tới vùng biên cương của Tổ quốc, những người nông dân ở vùng sâu vùng xa, vùng Tây Nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên mảnh đất của họ.

Hình ảnh phối cảnh Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương, diện tích 10 ha tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TP.HCM).

“Mỗi sản phẩm của TH nói chung và sản phẩm của Nhà máy thực phẩm sạch TH Bình Dương nói riêng không những có giá trị về dinh dưỡng tốt nhất mà còn là biểu tượng của món quà tri ân sâu sắc, của sự kết tinh đong đầy những tình cảm chân tình sâu lắng, ngàn đời được hun đúc từ các bậc tiền hiền, trong một ánh sáng để TH minh tường hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là: “người nội trợ tử tế” – vì sức khỏe cộng đồng - vì một Việt Nam hùng cường - vì tầm vóc Việt”. (Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH)

Cũng tại buổi lễ, đại diện đơn vị Tổng thầu, đối tác cung cấp công nghệ đóng gói đều khẳng định cam kết về chất lượng, tiến độ xây dựng, vận hành, khẳng định Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương là nhà máy mega chế biến đa dạng các sản phẩm sữa tươi sạch, đồ uống và thực phẩm đầu tiên của TH ở phía Nam, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách từ nhà sản xuất đến bàn ăn tới người tiêu dùng khu vực phía Nam.

Cùng với các nhà máy khác trên toàn quốc của Tập đoàn TH đặt tại Nghệ An, Đà Lạt, Bắc Ninh, Sơn La,..., Nhà máy TH Bình Dương góp phần củng cố, gia tăng năng lực sản xuất của TH.

Nhà máy không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu về sữa của thị trường, đồng hành với Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo Quyết định số 309/QĐ-TT của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 23/2/2026, mà xa hơn nữa, nhà máy sẽ mở ra một hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn hơn: thực phẩm sạch, đồ uống tốt cho sức khỏe, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM cũng như cả nước.