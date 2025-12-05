Nhà đầu tư Việt kiều mừng khi gặp cơ hội với nhà phố ở Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Một sản phẩm - nhiều công năng - đa giá trị

Tích cóp được một khoản tiền sau nhiều năm làm ăn ở Úc, gia đình ông Hải Long về nước tìm kiếm cơ hội “nhân bản dòng tiền” ở thị trường bất động sản ở Hải Phòng.

“Mong muốn của tôi là về nước sinh sống và mở cửa hàng bán hàng nhập khẩu. Cả 2 yêu cầu này đã được thỏa mãn khi tôi gặp shophouse trên đảo Vũ Yên”, ông Long cho biết.

Theo chị Lê Hạnh, quản lý của một sàn giao dịch bất động sản tại Hải Phòng, thị trường thành phố cảng tăng nhiệt từng ngày trong mùa kiều hối cuối năm. Và shophouse Vinhomes Royal Island đang là lựa chọn hàng đầu.

“Loại hình này có sức hút đặc biệt với nhà đầu tư Việt kiều và các gia đình tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên… vì công năng kép, vừa là nơi ở, vừa khai thác kinh doanh, và quan trọng là có thể vận hành, sinh lời ngay”, chị Lê Hạnh lý giải.

Shophouse trên đảo Vũ Yên ghi điểm với giới đầu tư nhờ tiềm năng thương mại vượt trội.

Nhà phố Vinhomes Royal Island có sức hút lớn bởi mô hình all-in-one hiếm có. Với diện tích xây dựng 78-226 m², cấu trúc 3-4 tầng tách biệt công năng, mỗi căn đều được tối ưu không gian, vận hành linh hoạt.

Trong đó, tầng 1 và 2 rất phù hợp để kinh doanh với mặt tiền rộng từ 5 - 20m cùng vỉa hè rộng tới 3m, cho phép thương hiệu hiện diện mạnh mẽ và tạo trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Kết hợp với thiết kế trần cao và lối đi riêng, mặt bằng này có thể đáp ứng đa dạng mô hình như thời trang, café, spa hay showroom. Lượng khách dồi dào từ các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trên đảo cũng tạo lợi thế lớn cho các ngành dịch vụ vốn cần dòng khách ổn định.

Với tầng 3, gia chủ có thể bố trí thành căn hộ dịch vụ cho thuê. Trong bối cảnh thành phố đảo đã trở thành điểm đến vui chơi và nghỉ dưỡng mới của miền Bắc, nhu cầu lưu trú tăng nhanh. Tầng 3 vì thế tạo ra dòng doanh thu thứ hai, độc lập với tầng thương mại bên dưới.

Trong khi đó, tầng 4 của shophouse Vinhomes Royal Island sở hữu tầm view bao quát toàn bộ đảo. Đây sẽ là nơi làm việc đầy “chất thơ” hoặc là chốn sống riêng tư dành cho gia chủ. Không gian này vừa tách biệt vừa giữ được sự kết nối cần thiết với mô hình kinh doanh bên dưới, đảm bảo việc quản lý được liên tục, thông suốt.

Điểm đặc biệt là toàn bộ các căn shophouse tại đây đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào khai thác, tạo lợi thế lớn so với các sản phẩm còn trong giai đoạn xây dựng.

Dòng tiền không ngừng chảy, biên độ tăng giá không giới hạn

Sức hấp dẫn của shophouse Vinhomes Royal Island không chỉ đến từ mô hình sản phẩm, mà còn từ dòng khách khổng lồ đang đổ về đảo đô thị mỗi ngày. Hiện, Vinhomes Royal Island đã đưa vào hoạt động hàng loạt tiện ích, như Phố đi bộ - công viên Vũ Yên, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse, sân golf 36 hố, bến du thuyền, TTTM Vincom Mega Mall, VinWonders và Safari… Cùng với đó là chuỗi sự kiện, lễ hội tầm cỡ liên tục được tổ chức.

Sự hiện diện của các tiện ích điểm nhấn tạo ra hệ sinh thái du lịch, vui chơi, giải trí quy mô lớn, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Đó là chưa kể cộng đồng cư dân đang gia tăng cùng tiến độ bàn giao thần tốc của các khu biệt thự, nhà phố. Nhờ vậy, nhà đầu tư bước vào kinh doanh là có sẵn khách, không phải tự tạo thị trường.

Dòng khách khổng lồ tạo ra nhiều cơ hội đột biến doanh thu trong năm cho các shop kinh doanh.

Dòng khách từ các khu vực trung tâm Hải Phòng đổ về Vinhomes Royal Island cũng tăng theo cấp số nhân sau khi cầu Hoàng Gia thông xe từ tháng 7/2025. Cầu Vũ Yên 1, Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Trãi mở thêm nhiều hướng tiếp cận. Cùng với đó là lượng khách từ Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nội thông qua mạng lưới đường bộ thuận tiện… Tất cả tạo nên dòng chảy thương mại ổn định cho các căn shophouse.

Là ngôi sao mới trên bản đồ du lịch miền Bắc, Vinhomes Royal Island cũng thành điểm đến lý tưởng cho du khách quốc tế. Hành trình tới đây hoàn toàn dễ dàng thông qua các “cửa ngõ bầu trời” Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn và sân bay Gia Bình đang xây dựng liên thông với các tuyến cao tốc hiện hữu. Do đó, thời gian đi và đến từ các thành phố hàng đầu châu Á cũng chỉ mất khoảng từ 2 - 4 giờ bay. Lưu lượng khách cao và đa dạng vừa tạo sức sống sôi động cho đô thị đảo, vừa mang đến doanh thu lớn cho ngành hàng dịch vụ.

Hạ tầng hoàn thiện tạo thêm lợi thế kinh doanh và mở ra chu kỳ tăng giá mới cho đảo Vũ Yên.

Không chỉ tạo dòng tiền, shophouse Vinhomes Royal Island còn sở hữu biên độ tăng giá dài hạn. Giá bất động sản quanh trung tâm Hải Phòng liên tục tăng, trong khi giá tại Vũ Yên vẫn còn dư địa lớn nhờ chênh lệch hiện hữu và dự báo tăng mạnh khi bảng giá đất 2026 được áp dụng.

Với lợi thế khác biệt - thanh khoản cao, dòng tiền mạnh, tăng giá bền vững, shophouse all-in-one của Vinhomes Royal Island chính là giải pháp nhân bản lợi nhuận không chỉ trong mùa kiều hối cuối năm mà cả chặng đường dài phía trước.